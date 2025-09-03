01:25  03 вересня
Донька Полякової показала, як живе в США з чоловіком
00:25  03 вересня
Стало відомо, хто буде продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026"
08:26  03 вересня
На Харківщині затримали 19-річного хлопця за насильство над дівчиною-підлітком
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2025, 09:16

Комбінований удар по Україні: ППО збила понад 20 ракет і 430 російських дронів

03 вересня 2025, 09:16
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 3 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під час ворожого удару радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводжували 526 цілей:

  • 502 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори, запущені з території РФ та окупованого Криму;
  • 16 крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря;
  • 8 крилатих ракет Х-101 із районів Саратовської області та Краснодарського краю РФ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 451 повітряну ціль:

  • 430 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 7 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів. У Знам'янці пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла масштабна пожежа.

На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.

По Львову росіяни запустили близько 15 дронів: частково зруйнований склад. На Дніпропетровщині вночі збили 12 ворожих безпілотників.

У Луцьку через ворожу атаку пошкоджені цивільні об’єкти. У Хмельницькому пошкоджена школа, житлові будинки та інфраструктура.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли дрон ракета ППО ракетний удар безпілотники
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Понад 20 ударів ножем: у Києві двох братів судитимуть за жорстоке вбивство
03 вересня 2025, 09:58
На окупованих територіях розпочали "перевиховання" вчителів історії, – ЦНС
03 вересня 2025, 09:55
На Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві
03 вересня 2025, 09:40
Розкрадання на фортифікаціях Донеччини: як Пронін "розчинив" у схемах 200 млн гривень – розслідування
03 вересня 2025, 09:29
Росіяни запустили по Львову близько 15 дронів: зруйнований склад
03 вересня 2025, 08:58
Син підозрюваного у справі Парубія зник на війні – мати розповіла подробиці
03 вересня 2025, 08:57
У ДСНС показали ліквідацію масштабної пожежі після обстрілу на Івано-Франківщині
03 вересня 2025, 08:49
На Дніпропетровщині вночі збили 12 ворожих безпілотників, – ОВА
03 вересня 2025, 08:36
До Києва прибула команда МВФ
03 вересня 2025, 08:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »