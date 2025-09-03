Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 3 вересня Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Під час ворожого удару радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводжували 526 цілей:

502 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітатори, запущені з території РФ та окупованого Криму;

16 крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-101 із районів Саратовської області та Краснодарського краю РФ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та системи безпілотників Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили ППО збили або подавили 451 повітряну ціль:

430 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів;

14 крилатих ракет "Калібр";

7 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів. У Знам'янці пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла масштабна пожежа.

На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.

По Львову росіяни запустили близько 15 дронів: частково зруйнований склад. На Дніпропетровщині вночі збили 12 ворожих безпілотників.

У Луцьку через ворожу атаку пошкоджені цивільні об’єкти. У Хмельницькому пошкоджена школа, житлові будинки та інфраструктура.