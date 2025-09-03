Фото: Садовый

В ночь на 3 сентября российская армия запустила в направлении Львова около 15 беспилотников

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

В городе частично разрушено складское помещение, пожар уже ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал. Соответствующие службы обследуют территорию.

"Спасибо нашим силам ПВО, которые в очередной раз сделали сверхвозможное, чтобы защитить Львов", – написал Садовый.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник масштабный пожар.

На Черниговщине из-за ночной атаки без света остались более 30 тысяч абонентов.