Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Силы ПВО работали по вражеским целям

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

Под удар попал объект инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате атаки возник пожар, на месте работают все службы.

Глава ОВА поблагодарила защитников неба за работу и службы, которые ликвидируют последствия вражеской атаки. Также призвала жителей Прикарпатья не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.

В Знаменке в Кировоградской области повреждены десятки домов, пятеро раненых.

Ночью 3 сентября во время атаки дронами на Киевскую область в Вышгороде упали обломки сбитой враждебной цели. Обломки повлекли возгорание между жилыми многоэтажками.