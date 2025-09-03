Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области в результате вражеских обстрелов загорелись складские помещения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил три очага на площади около 9 тысяч кв. метров.

Спасатели локализовали пожар, ликвидация продолжается.

К тушению привлечены 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект.