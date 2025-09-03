Из-за атаки российских дронов на Знаменку повреждены десятки домов, пятеро раненых
Ночью 3 сентября русские дроны ударили по Знаменской громаде в Кировоградской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и начальника Кировоградской ОВ Андрея Райковича.
В результате атаки пострадали пять человек. Их госпитализировали, угрозы для жизни нет.
Повреждены 28 частных домов, один из них полностью разрушен. Возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. Также зафиксированы поражения инфраструктурных объектов.
На месте работают все службы, идет обследование территории. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.
