Хмельницкий после удара РФ: повреждена школа, жилые дома и инфраструктура
Этой ночью в Хмельницкой области зафиксированы две атаки – одна ночь и еще одна утром. Силы противовоздушной обороны успешно работали, сбив ряд враждебных целей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
По его словам, в течение обеих атак сработали силы противовоздушной обороны. Часть воздушных целей удалось уничтожить, однако есть попадания и последствия.
"По состоянию на данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения. К реагированию привлечены все необходимые службы", – отметил Тюрин.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что в результате атаки были зафиксированы многочисленные повреждения.
"Информации о погибших или пострадавших, по состоянию на 7:45, нет. Результативно работали силы ПВО, есть убытки. К сожалению, есть ряд повреждений", – отметил мэр.
По состоянию на утро известно о следствиях обстрела:
- Повреждены более 50 окон в учебном заведении. Заведение сегодня работает в дистанционном формате.
- Более 100 окон выбиты или повреждены в жилых домах.
- Повреждена территория коммунального предприятия.
- Уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили.
- Повреждены объекты коммунальной инфраструктуры.
В одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением – электричества планируют возобновить подачу напряжения в течение ближайших 3 часов.
Общественный транспорт (в том числе троллейбусы) постепенно выходит на маршруты, но существенные сбои в графике движения.
Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.
В Знаменке в Кировоградской области повреждены десятки домов, пятеро раненых.
В Киеве в одном из районов упал вражеский БПЛА. По предварительным данным обошлось без пожара и разрушений. А на Киевщине обломки сбитой враждебной цели повлекли загорание между жилыми многоэтажками. Поврежденный автомобиль и остекление домов.
Ранее сообщалось, что Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки на Украину.