01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 07:46

Хмельницкий после удара РФ: повреждена школа, жилые дома и инфраструктура

03 сентября 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Этой ночью в Хмельницкой области зафиксированы две атаки – одна ночь и еще одна утром. Силы противовоздушной обороны успешно работали, сбив ряд враждебных целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По его словам, в течение обеих атак сработали силы противовоздушной обороны. Часть воздушных целей удалось уничтожить, однако есть попадания и последствия.

"По состоянию на данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения. К реагированию привлечены все необходимые службы", – отметил Тюрин.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что в результате атаки были зафиксированы многочисленные повреждения.

"Информации о погибших или пострадавших, по состоянию на 7:45, нет. Результативно работали силы ПВО, есть убытки. К сожалению, есть ряд повреждений", – отметил мэр.

По состоянию на утро известно о следствиях обстрела:

  • Повреждены более 50 окон в учебном заведении. Заведение сегодня работает в дистанционном формате.
  • Более 100 окон выбиты или повреждены в жилых домах.
  • Повреждена территория коммунального предприятия.
  • Уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили.
  • Повреждены объекты коммунальной инфраструктуры.

В одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением – электричества планируют возобновить подачу напряжения в течение ближайших 3 часов.

Общественный транспорт (в том числе троллейбусы) постепенно выходит на маршруты, но существенные сбои в графике движения.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.

В Знаменке в Кировоградской области повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В Киеве в одном из районов упал вражеский БПЛА. По предварительным данным обошлось без пожара и разрушений. А на Киевщине обломки сбитой враждебной цели повлекли загорание между жилыми многоэтажками. Поврежденный автомобиль и остекление домов.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки на Украину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война школа Хмельницкая область атака ПВО повреждения дома
Россияне ударили беспилотниками по Луцку: повреждены гражданские объекты
03 сентября 2025, 07:41
Россияне массированно атаковали Киевщину дронами: что известно о последствиях
03 сентября 2025, 07:29
В Деснянском районов Киева упал БпЛА – подробности инцидента
03 сентября 2025, 07:07
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила более 20 ракет и 430 российских дронов
03 сентября 2025, 09:16
Россияне запустили по Львову около 15 дронов: разрушен склад
03 сентября 2025, 08:58
Сын подозреваемого по делу Парубия исчез на войне – мать рассказала подробности
03 сентября 2025, 08:57
В ГСЧС показали ликвидацию масштабного пожара после обстрела в Ивано-Франковской области
03 сентября 2025, 08:49
На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников, – ОВА
03 сентября 2025, 08:36
В Киев прибыла команда МВФ
03 сентября 2025, 08:28
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 08:26
На Черниговщине из-за ночной атаки без света осталось более 30 тысяч абонентов
03 сентября 2025, 08:17
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 3 сентября
03 сентября 2025, 08:02
Ночью Прикарпатье подверглось массированной комбинированной атаке: поврежден инфраструктурный объект
03 сентября 2025, 07:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »