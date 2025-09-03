Хмельницкий после удара РФ: повреждена школа, жилые дома и инфраструктура

Иллюстративное фото: из открытых источников

Этой ночью в Хмельницкой области зафиксированы две атаки – одна ночь и еще одна утром. Силы противовоздушной обороны успешно работали, сбив ряд враждебных целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По его словам, в течение обеих атак сработали силы противовоздушной обороны. Часть воздушных целей удалось уничтожить, однако есть попадания и последствия.

"По состоянию на данный момент известно о пожаре на территории гаражного комплекса, повреждены троллейбусы, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения. К реагированию привлечены все необходимые службы", – отметил Тюрин.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что в результате атаки были зафиксированы многочисленные повреждения.

"Информации о погибших или пострадавших, по состоянию на 7:45, нет. Результативно работали силы ПВО, есть убытки. К сожалению, есть ряд повреждений", – отметил мэр.

По состоянию на утро известно о следствиях обстрела:

Повреждены более 50 окон в учебном заведении. Заведение сегодня работает в дистанционном формате.

Более 100 окон выбиты или повреждены в жилых домах.

Повреждена территория коммунального предприятия.

Уничтожены и повреждены частные гаражи и автомобили.

Повреждены объекты коммунальной инфраструктуры.

В одном из сел общины возникли проблемы с электроснабжением – электричества планируют возобновить подачу напряжения в течение ближайших 3 часов.

Общественный транспорт (в том числе троллейбусы) постепенно выходит на маршруты, но существенные сбои в графике движения.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов.

В Знаменке в Кировоградской области повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В Киеве в одном из районов упал вражеский БПЛА. По предварительным данным обошлось без пожара и разрушений. А на Киевщине обломки сбитой враждебной цели повлекли загорание между жилыми многоэтажками. Поврежденный автомобиль и остекление домов.

Ранее сообщалось, что Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки на Украину.