На Кировоградщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается
Российские войска ночью 3 сентября атаковали Кировоградскую область. Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, ряд рейсов задерживается
Об этом передает RegioNews со ссылкой на АО "Укрзализныця".
"В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области есть задержки ряда рейсов", – говорится в публикации.
Задерживаются следующие рейсы:
- №76 Кривой Рог – Киев,
- №75 Киев – Кривой Рог,
- №79 Днепр – Львов,
- №791 Кременчуг – Киев,
- №790 Кропивницкий – Киев,
- №121 Херсон – Краматорск,
- №85 Запорожье – Львов,
- №38 Киев – Запорожье,
- №37 Запорожье – Киев,
- №51 Запорожье – Одесса,
- №789 Кропивницкий – Киев,
- №119 Днепр – Хелм,
- №31 Запорожье – Перемышль,
- №59 Харьков – Одесса,
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань,
- №102 Краматорск – Херсон,
- №80 Львов – Днепр,
- №120 Хелм – Днепр,
- №86 Львов – Запорожье,
- №8 Одесса – Харьков,
- №54 Одесса – Днепр,
- №254 Одесса – Кривой Рог.
Железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов.
