Фото: Укрзализныця

Об этом передает RegioNews со ссылкой на АО "Укрзализныця".

"В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области есть задержки ряда рейсов", – говорится в публикации.

Задерживаются следующие рейсы:

№76 Кривой Рог – Киев,

№75 Киев – Кривой Рог,

№79 Днепр – Львов,

№791 Кременчуг – Киев,

№790 Кропивницкий – Киев,

№121 Херсон – Краматорск,

№85 Запорожье – Львов,

№38 Киев – Запорожье,

№37 Запорожье – Киев,

№51 Запорожье – Одесса,

№789 Кропивницкий – Киев,

№119 Днепр – Хелм,

№31 Запорожье – Перемышль,

№59 Харьков – Одесса,

№65/165 Харьков – Черкассы, Умань,

№102 Краматорск – Херсон,

№80 Львов – Днепр,

№120 Хелм – Днепр,

№86 Львов – Запорожье,

№8 Одесса – Харьков,

№54 Одесса – Днепр,

№254 Одесса – Кривой Рог.

Железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов.

