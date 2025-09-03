01:25  03 сентября
03 сентября 2025, 07:02

На Кировоградщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов задерживается

03 сентября 2025, 07:02
Фото: Укрзализныця
Российские войска ночью 3 сентября атаковали Кировоградскую область. Из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура, ряд рейсов задерживается

Об этом передает RegioNews со ссылкой на АО "Укрзализныця".

"В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области есть задержки ряда рейсов", – говорится в публикации.

Задерживаются следующие рейсы:

  • №76 Кривой Рог – Киев,
  • №75 Киев – Кривой Рог,
  • №79 Днепр – Львов,
  • №791 Кременчуг – Киев,
  • №790 Кропивницкий – Киев,
  • №121 Херсон – Краматорск,
  • №85 Запорожье – Львов,
  • №38 Киев – Запорожье,
  • №37 Запорожье – Киев,
  • №51 Запорожье – Одесса,
  • №789 Кропивницкий – Киев,
  • №119 Днепр – Хелм,
  • №31 Запорожье – Перемышль,
  • №59 Харьков – Одесса,
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань,
  • №102 Краматорск – Херсон,
  • №80 Львов – Днепр,
  • №120 Хелм – Днепр,
  • №86 Львов – Запорожье,
  • №8 Одесса – Харьков,
  • №54 Одесса – Днепр,
  • №254 Одесса – Кривой Рог.

Железнодорожники как можно оперативнее будут пытаться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов.

Напомним, в Дробышеве в Донецкой области полицейские спасли троих раненых после попадания российского дрона в гражданский автомобиль.

