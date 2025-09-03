На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников, – ОВА
Ночью 3 сентября силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 12 российских беспилотников
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В Самаровском районе в результате атаки возник пожар.
По Никопольскому району враг бил FPV-дронами и артиллерией – под удар попали сам Никополь и Красногригорьевская громада. Поврежден пятиэтажный дом и нежилое сооружение.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.
В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.
На Черниговщине из-за ночной атаки без света осталось более 30 тысяч абонентов.