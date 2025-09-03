01:25  03 сентября
03 сентября 2025, 08:36

На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников, – ОВА

03 сентября 2025, 08:36
Фото: ОВА
Ночью 3 сентября силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью 12 российских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Самаровском районе в результате атаки возник пожар.

По Никопольскому району враг бил FPV-дронами и артиллерией – под удар попали сам Никополь и Красногригорьевская громада. Поврежден пятиэтажный дом и нежилое сооружение.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Кировоградской области из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура. Задерживается ряд поездов. В Знаменке повреждены десятки домов, пятеро раненых.

В ночь на 3 сентября россияне совершили комбинированную атаку по Ивано-Франковской области. Поврежден инфраструктурный объект, возник пожар.

На Черниговщине из-за ночной атаки без света осталось более 30 тысяч абонентов.

