02 вересня 2025, 13:34

Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія

02 вересня 2025, 13:34
Скриншот із відео
Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вперше висловився, пояснюючи мотиви, що спонукали його до скоєння цього злочину

Про це він заявив перед початком судового засідання під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Це моя особиста помста українській владі. Так, я визнаю. Я його вбив", – наголосив він.

На запитання про те, чому саме Парубій став жертвою, він зазначив, що цей політик просто опинився поруч. За його словами, якщо б він мешкав не у Львові, то, ймовірно, жертвою могла б стати інша особа.

"Якби я жив у Вінниці, то був би Петя", – додав він.

Підозрюваний також зазначив, що він хоче, щоби його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина.

Водночас інформація у ЗМІ про те, що спецслужби РФ шантажували його зникненням сина на війні, не відповідає дійсності.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

Також повідомлялося, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливих спільників у справі Парубія. Наразі підтверджених даних про причетність інших осіб немає, а серед версій слідства залишається й можливий російський слід.

Читайте також: Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
