Публічне зізнання: підозрюваний пояснив, чому вбив Андрія Парубія

Підозрюваний у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія вперше висловився, пояснюючи мотиви, що спонукали його до скоєння цього злочину

Про це він заявив перед початком судового засідання під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

"Це моя особиста помста українській владі. Так, я визнаю. Я його вбив", – наголосив він.

На запитання про те, чому саме Парубій став жертвою, він зазначив, що цей політик просто опинився поруч. За його словами, якщо б він мешкав не у Львові, то, ймовірно, жертвою могла б стати інша особа.

"Якби я жив у Вінниці, то був би Петя", – додав він.

Підозрюваний також зазначив, що він хоче, щоби його обміняли на військовополонених, щоб він міг поїхати і знайти тіло свого сина.

Водночас інформація у ЗМІ про те, що спецслужби РФ шантажували його зникненням сина на війні, не відповідає дійсності.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Раніше були оприлюднені перші кадри затримання ймовірного підозрюваного. Слідство продовжує з'ясовувати всі обставини інциденту та збирає докази для судового розгляду.

Дії затриманого розслідуються за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю.

Голова Нацполіції Іван Вигівський наголосив, що вбивство Парубія не було випадковим – нападник готувався до нього, стежив за жертвою, а після скоєного намагався переховуватись на Хмельниччині.

Також повідомлялося, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливих спільників у справі Парубія. Наразі підтверджених даних про причетність інших осіб немає, а серед версій слідства залишається й можливий російський слід.

