UA | RU
Появились эксклюзивные детали убийства экс-главы ВР Андрея Парубия, – СМИ Львовщины

Фото: Национальная полиция Украины
Появились новые детали убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, обнародовавшие местные СМИ

Об этом сообщают СМИ Львовской области, передает RegioNews.

Согласно информации следствия, подозреваемым по делу считают 52-летнего львовянина. Ранее у мужчины без вести пропал его сын, и, по данным следствия, российские спецслужбы воспользовались этой трагедией, пообещав вернуть тело ребенка в обмен на убийство политика.

Согласно источникам, у российских структур есть список украинцев в патриотических кругах, которых планировали ликвидировать. Бывший спикер парламента был среди приоритетных целей. Подозреваемый якобы подготовился к преступлению заранее, имея три автомобиля для возможного отхода с места происшествия. Правоохранители отслеживали его маршрут, доведя преследование до Хмельницкой области, после чего мужчина был задержан в квартире, где пережидал.

По данным Нацполиции, нападение планировали совершить еще 23 августа, однако по неизвестным причинам операция не состоялась, вероятно, что-то пошло не по плану. Мужчине угрожает до 15 лет лишения свободы.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил в него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки, что может свидетельствовать о заранее продуманном плане убийства.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого преступника. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;
  • ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным - нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, правоохранители проверяют информацию о возможных сообщниках по делу Парубия. На момент публикации материала подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.

