Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщают СМИ Львовской области, передает RegioNews.

Согласно информации следствия, подозреваемым по делу считают 52-летнего львовянина. Ранее у мужчины без вести пропал его сын, и, по данным следствия, российские спецслужбы воспользовались этой трагедией, пообещав вернуть тело ребенка в обмен на убийство политика.

Согласно источникам, у российских структур есть список украинцев в патриотических кругах, которых планировали ликвидировать. Бывший спикер парламента был среди приоритетных целей. Подозреваемый якобы подготовился к преступлению заранее, имея три автомобиля для возможного отхода с места происшествия. Правоохранители отслеживали его маршрут, доведя преследование до Хмельницкой области, после чего мужчина был задержан в квартире, где пережидал.

По данным Нацполиции, нападение планировали совершить еще 23 августа, однако по неизвестным причинам операция не состоялась, вероятно, что-то пошло не по плану. Мужчине угрожает до 15 лет лишения свободы.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил в него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки, что может свидетельствовать о заранее продуманном плане убийства.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого преступника. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным - нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

Ранее сообщалось, правоохранители проверяют информацию о возможных сообщниках по делу Парубия. На момент публикации материала подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.