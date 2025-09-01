Следствие проверяет информацию о возможных сообщниках по делу Парубия

Скриншот с видео

У правоохранителей пока нет подтвержденных данных о сообщниках подозреваемого в убийстве народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

Об этом правоохранители сообщили на брифинге, передает RegioNews.

В то же время, как заявили представители полиции на брифинге, ни одну из версий не исключают, в частности – возможный российский след.

"В стране продолжается война. Враг разными коварными, циничными поступками хочет дестабилизировать общество. Даже такими проявлениями, как убийство Парубия. Мы должны друг друга поддерживать и предоставлять правоохранителям информацию. Мы реагируем на все сообщения", – заявили правоохранители.

По данным следствия, подозреваемый – житель Львова, без постоянного места работы. Следователи проверяют информацию, что он пытался скрыться за границу. Его мотивы пока не разглашают, подчеркивая, что этот вопрос еще в работе.

Также известно, что ни Парубий, ни его семья не обращались к стражам порядка с просьбой об охране.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки, что может свидетельствовать о заранее продуманном плане убийства.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого преступника. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Председатель Нацполиции Иван Выгивский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным – нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

