Следствие проверяет информацию о возможных сообщниках по делу Парубия
У правоохранителей пока нет подтвержденных данных о сообщниках подозреваемого в убийстве народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Об этом правоохранители сообщили на брифинге, передает RegioNews.
В то же время, как заявили представители полиции на брифинге, ни одну из версий не исключают, в частности – возможный российский след.
"В стране продолжается война. Враг разными коварными, циничными поступками хочет дестабилизировать общество. Даже такими проявлениями, как убийство Парубия. Мы должны друг друга поддерживать и предоставлять правоохранителям информацию. Мы реагируем на все сообщения", – заявили правоохранители.
По данным следствия, подозреваемый – житель Львова, без постоянного места работы. Следователи проверяют информацию, что он пытался скрыться за границу. Его мотивы пока не разглашают, подчеркивая, что этот вопрос еще в работе.
Также известно, что ни Парубий, ни его семья не обращались к стражам порядка с просьбой об охране.
Убийство Андрея Парубия: что известно
30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.
Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки, что может свидетельствовать о заранее продуманном плане убийства.
Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.
Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого преступника. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.
Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;
- ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.
Председатель Нацполиции Иван Выгивский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным – нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.
