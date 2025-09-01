Фото: Национальная полиция

Подозреваемый в убийстве народного депутата и эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия во время первых допросов признал свою вину и сообщил о контактах с представителями России

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает RegioNews.

По словам подозреваемого – 52-летнего жителя Львова – у него был сын, который служил в ВСУ и пропал без вести на Бахмутском направлении в 2023 году. В попытках найти информацию о судьбе сына мужчина начал мониторить российские соцсети, а впоследствии – общаться с неустановленными представителями РФ. Они вроде бы сообщили ему о гибели сына.

По данным источников, российская сторона в общении обвиняла украинские власти в войне и оправдывала действия РФ. Подозреваемый рассказал собеседникам, что проживает во Львове и якобы не раз видел Андрея Парубия.

В дальнейшем мужчина начал готовиться к преступлению: приобрел оружие, экипировку – велосипед и шлем – а также по поддельным документам купил автомобиль, с помощью которого следил за политиком.

Информация, озвученная подозреваемым, проверяется следствием.

Ранее источники нескольких украинских медиа также сообщали, что российские спецслужбы могли шантажировать подозреваемого, обещая сообщить местонахождение тела его сына в обмен на убийство одного из украинских политиков.

Убийство Андрея Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми шаров из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Ранее были обнародованы первые кадры задержания предполагаемого подозреваемого. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства инцидента и собирает доказательства судебного разбирательства.

Действия задержанного расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием.

Председатель Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что убийство Парубия не было случайным – нападающий готовился к нему, следил за жертвой, а после совершенного пытался скрываться в Хмельницкой области.

Также сообщалось, что правоохранители проверяют информацию о возможных подельниках по делу Парубия. Пока подтвержденных данных о причастности других лиц нет, а среди версий следствия остается и возможный российский след.