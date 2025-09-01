09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
07:28  01 вересня
Лось вибіг на трасу: на Житомирщині в ДТП загинула жінка, ще двоє людей травмовані
08:34  01 вересня
У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 10:17

Оприлюднені перші кадри затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

01 вересня 2025, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Нацполіції оприлюднили перші кадри затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Затримання відбулося на території Хмельницької області. Правоохоронці зазначили, що підозрюваного встановили та взяли під контроль після проведення низки оперативних заходів.

Як повідомляє 5 канал з посиланням на власні джерела, протягом року чоловік перебував під впливом російських спецслужб. Його шантажували відомостями про місце поховання загиблого на війні сина. За попередніми даними, саме тиск і маніпуляції могли стати одним із факторів, що призвели до злочину.

Нагадаємо, Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові по дорозі до власного будинку. Подія викликала широкий резонанс у суспільстві та стала предметом обговорення серед політиків, правозахисників і міжнародних партнерів України.

У мережі оприлюднили фото можливого підозрюваного та кадри з камер спостереження, які зафіксували момент убивства Андрія Парубія.

Ймовірного вбивцю колишнього голови ВР затримали в ніч на 1 вересня на Хмельниччині.

Правоохоронці наголосили, що деталі розслідування поки що не розголошуються в інтересах слідства. Очікується, що найближчим часом прокуратура оголосить підозрюваному офіційне звинувачення та визначить запобіжний захід.

Читайте також: Хто такий Андрій Парубій і яку роль він відіграв в історії України

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування убивство затримання Хмельницька область Андрій Парубій російські спецслужби підозрюваний
У Львові чоловік відкрив стрілянину з пневматики: його затримали перехожі
01 вересня 2025, 08:12
У Кривому Розі підлітки побили 15-річну дівчину: поліція порушила справу
01 вересня 2025, 07:47
У Німеччині загинула 16-річна українка: дівчину штовхнули під поїзд
01 вересня 2025, 07:11
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Лісовий кіт і пернатий десант: з України за кордон намагалися переслати поштою опудала рідкісних тварин і птахів
01 вересня 2025, 11:17
$30 тисяч за мовчання: у Києві затримали зловмисника, який погрожував бізнесмену
01 вересня 2025, 11:13
Кількість першокласників в Україні скоротилася на 62 тисячі
01 вересня 2025, 10:59
Затримано агентів російського ГРУ, які планували атаки на Київ і Одесу
01 вересня 2025, 10:42
У Харкові рятувальники витягли трьох підлітків із вентиляційної шахти
01 вересня 2025, 10:42
На Харківщині ветерани отримують гранти на бізнес та створюють нові робочі місця
01 вересня 2025, 10:18
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 09:57
На Чернігівщині зіткнулися автівки: серед постраждалих – три дитини
01 вересня 2025, 09:41
Сили ППО вночі знешкодили 76 з 86 ворожих дронів: є влучання на шести локаціях
01 вересня 2025, 09:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »