Фото: Національна поліція України

У Нацполіції оприлюднили перші кадри затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Затримання відбулося на території Хмельницької області. Правоохоронці зазначили, що підозрюваного встановили та взяли під контроль після проведення низки оперативних заходів.

Як повідомляє 5 канал з посиланням на власні джерела, протягом року чоловік перебував під впливом російських спецслужб. Його шантажували відомостями про місце поховання загиблого на війні сина. За попередніми даними, саме тиск і маніпуляції могли стати одним із факторів, що призвели до злочину.

Нагадаємо, Андрій Парубій був убитий 30 серпня у Львові по дорозі до власного будинку. Подія викликала широкий резонанс у суспільстві та стала предметом обговорення серед політиків, правозахисників і міжнародних партнерів України.

У мережі оприлюднили фото можливого підозрюваного та кадри з камер спостереження, які зафіксували момент убивства Андрія Парубія.

Ймовірного вбивцю колишнього голови ВР затримали в ніч на 1 вересня на Хмельниччині.

Правоохоронці наголосили, що деталі розслідування поки що не розголошуються в інтересах слідства. Очікується, що найближчим часом прокуратура оголосить підозрюваному офіційне звинувачення та визначить запобіжний захід.

