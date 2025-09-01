Во Львове мужчина открыл стрельбу из пневматики: его задержали прохожие
Инцидент произошел 31 августа около 20:20 на улице Владимира Великого во Львове
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Местный житель во время конфликта с двумя мужчинами произвел три выстрела из пневматического пистолета.
Никто не пострадал, за медпомощью никто не обращался. Еще до приезда полиции стрелка задержали прохожие.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Напомним, 31 августа на одной из улиц в городе Фастов в Киевской области произошла стрельба. От полученного ранения 28-летний мужчина скончался в больнице, его отцу оказывают медпомощь.
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жительница Тернополя потеряла более 150 тыс. грн, поверив в фейковые выплаты от ООН
01 сентября 2025, 12:33В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста
01 сентября 2025, 12:30Подозреваемому в убийстве эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия сообщено о подозрении
01 сентября 2025, 12:12На Житомирщине мотоциклист наехал на пешехода – мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали
01 сентября 2025, 11:54Лесной кот и пернатый десант: из Украины за границу пытались переслать по почте чучела редких животных и птиц
01 сентября 2025, 11:17$30 тысяч за молчание: в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего бизнесмену
01 сентября 2025, 11:13Количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи
01 сентября 2025, 10:59Задержаны агенты российского ГРУ, которые планировали атаки на Киев и Одессу
01 сентября 2025, 10:42В Харькове спасатели вытащили трех подростков из вентиляционной шахты
01 сентября 2025, 10:42На Харьковщине ветераны получают гранты на бизнес и создают новые рабочие места
01 сентября 2025, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все блоги »