Фото: полиция

Инцидент произошел 31 августа около 20:20 на улице Владимира Великого во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель во время конфликта с двумя мужчинами произвел три выстрела из пневматического пистолета.

Никто не пострадал, за медпомощью никто не обращался. Еще до приезда полиции стрелка задержали прохожие.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

