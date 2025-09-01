09:57  01 сентября
01 сентября 2025, 08:12

Во Львове мужчина открыл стрельбу из пневматики: его задержали прохожие

01 сентября 2025, 08:12
Фото: полиция
Инцидент произошел 31 августа около 20:20 на улице Владимира Великого во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный житель во время конфликта с двумя мужчинами произвел три выстрела из пневматического пистолета.

Никто не пострадал, за медпомощью никто не обращался. Еще до приезда полиции стрелка задержали прохожие.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, 31 августа на одной из улиц в городе Фастов в Киевской области произошла стрельба. От полученного ранения 28-летний мужчина скончался в больнице, его отцу оказывают медпомощь.

