16:04  30 августа
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
UA | RU
UA | RU
30 августа 2025, 15:35

Шокирующее убийство Андрея Парубия: реакция политиков и дипломатов

30 августа 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия шокировало политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления

Об этом сообщает RegioNews.

"Я шокирована и глубоко расстроена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям", – написала Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также прокомментировал трагедию, назвав Парубия патриотом и государственником, который внес огромный вклад в защиту суверенитета Украины.

"Человек, чье место по праву в учебнике истории. Абсолютно шокирующее известие. Искренне сочувствую и желаю силы всем близким и родным, коллегам, собратьям. Надеемся на скорейшее расследование всех обстоятельств и наказание убийцы", – написал он в соцсети Фейс.

Руслан Стефанчук , председатель Верховной Рады Украины, в своем фейсбуке написал: "От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память".

Он отметил, что Парубий отдал свою жизнь борьбе за независимость Украины, был одним из активных участников национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства и постоянным защитником украинской государственности.

Юлия Свириденко , премьер-министр Украины, также выразила соболезнования.

"Вечная память, Андрей Владимирович. Вы всегда оставались патриотом Украины и внесли большой вклад в становление нашего государства. Мои самые искренние соболезнования родным и близким."

Напомним, Андрей Парубий был убит сегодня, 30 августа, во Франковском районе Львова. Ранее в сети появилось видео момента убийства Парубия и фото предполагаемого стрелка.

Читайте также: Кто такой Андрей Парубий и какую роль он сыграл в истории Украины

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов убийство Андрей Парубий Руслан Стефанчук Свириденко Юлия реакция политики
Спецоперация "Сирена" во Львове: полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия
30 августа 2025, 14:16
Во Львовской области разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя ВР
30 августа 2025, 13:13
Во Львове убит эксголова ВР Андрей Парубий: подробности трагедии
30 августа 2025, 12:58
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Глава МИД Польши назвал Парубия одним из лучших сынов Украины
30 августа 2025, 17:00
Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека
30 августа 2025, 16:34
Буданов прокомментировал убийство Андрея Парубия
30 августа 2025, 16:19
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
30 августа 2025, 16:04
В Виннице задержали мужчину за избиение сожительницы: женщина в больнице
30 августа 2025, 15:27
Польша депортировала 15 украинцев за правонарушение: детали
30 августа 2025, 15:07
Появилось фото предполагаемого подозреваемого в убийстве Парубия: поиск стрелка продолжается
30 августа 2025, 14:40
Спецоперация "Сирена" во Львове: полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия
30 августа 2025, 14:16
В сети появилось видео момента убийства Парубия
30 августа 2025, 14:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »