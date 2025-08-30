Шокирующее убийство Андрея Парубия: реакция политиков и дипломатов

Фото: из открытых источников

Убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия шокировало политиков, как в Украине, так и на международной арене. Выражая соболезнования, они подчеркнули важность срочного и справедливого расследования этого преступления

Об этом сообщает RegioNews.

"Я шокирована и глубоко расстроена убийством Андрея Парубия во Львове. Он был бывшим председателем Верховной Рады и борцом за демократию в Украине. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Выражаю соболезнования его семье и друзьям", – написала Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также прокомментировал трагедию, назвав Парубия патриотом и государственником, который внес огромный вклад в защиту суверенитета Украины.

"Человек, чье место по праву в учебнике истории. Абсолютно шокирующее известие. Искренне сочувствую и желаю силы всем близким и родным, коллегам, собратьям. Надеемся на скорейшее расследование всех обстоятельств и наказание убийцы", – написал он в соцсети Фейс.

Руслан Стефанчук , председатель Верховной Рады Украины, в своем фейсбуке написал: "От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования родным и близким Андрея. Вечная память".

Он отметил, что Парубий отдал свою жизнь борьбе за независимость Украины, был одним из активных участников национально-демократического движения, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства и постоянным защитником украинской государственности.

Юлия Свириденко , премьер-министр Украины, также выразила соболезнования.

"Вечная память, Андрей Владимирович. Вы всегда оставались патриотом Украины и внесли большой вклад в становление нашего государства. Мои самые искренние соболезнования родным и близким."

Напомним, Андрей Парубий был убит сегодня, 30 августа, во Франковском районе Львова. Ранее в сети появилось видео момента убийства Парубия и фото предполагаемого стрелка.

