16:04  30 августа
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
10:37  30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
30 августа 2025, 14:40

Появилось фото предполагаемого подозреваемого в убийстве Парубия: поиск стрелка продолжается

30 августа 2025, 14:40
Фото: Суспильне Львов
Полиция ведет поиски нападающего, совершившего убийство бывшего главы парламента Андрея Парубия. В средствах массовой информации появилось фото предполагаемого подозреваемого

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

В полиции Львова отмечают, что в бывшего главу парламента стреляли восемь раз.

Издание Суспильне, ссылаясь на свои источники, пишет, что на месте проишествия нашли семь гильз.

Также сообщается, что подозреваемый был одет в форму, похожую на одежду курьеров служб доставки. Это может свидетельствовать о тщательно спланированной операции.

Расследование продолжается, а полиция призывает граждан обращаться с любой информацией, которая может помочь в поиске преступника.

Напомним, в Львову из-за убийства экспредседателя Верховной Рады, народного депутата Андрея Парубия объявили спецоперацию "Сирена".

Ранее в сети появилось видео момента убийства Парубия.

Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Читайте также: Кто такой Андрей Парубий и какую роль он сыграл в истории Украины

Львов Андрей Парубий убийство фото полиция розыск стрельба
Во Львовской области разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя ВР
30 августа 2025, 13:13
Во Львове убит эксголова ВР Андрей Парубий: подробности трагедии
30 августа 2025, 12:58
Глава МИД Польши назвал Парубия одним из лучших сынов Украины
30 августа 2025, 17:00
Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека
30 августа 2025, 16:34
Буданов прокомментировал убийство Андрея Парубия
30 августа 2025, 16:19
В Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и приземлился на крышу автомобиля
30 августа 2025, 16:04
Шокирующее убийство Андрея Парубия: реакция политиков и дипломатов
30 августа 2025, 15:35
В Виннице задержали мужчину за избиение сожительницы: женщина в больнице
30 августа 2025, 15:27
Польша депортировала 15 украинцев за правонарушение: детали
30 августа 2025, 15:07
Спецоперация "Сирена" во Львове: полиция разыскивает убийцу Андрея Парубия
30 августа 2025, 14:16
В сети появилось видео момента убийства Парубия
30 августа 2025, 14:01
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
