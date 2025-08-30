Появилось фото предполагаемого подозреваемого в убийстве Парубия: поиск стрелка продолжается

Фото: Суспильне Львов

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

В полиции Львова отмечают, что в бывшего главу парламента стреляли восемь раз.

Издание Суспильне, ссылаясь на свои источники, пишет, что на месте проишествия нашли семь гильз.

Также сообщается, что подозреваемый был одет в форму, похожую на одежду курьеров служб доставки. Это может свидетельствовать о тщательно спланированной операции.

Расследование продолжается, а полиция призывает граждан обращаться с любой информацией, которая может помочь в поиске преступника.

Напомним, в Львову из-за убийства экспредседателя Верховной Рады, народного депутата Андрея Парубия объявили спецоперацию "Сирена".

Ранее в сети появилось видео момента убийства Парубия.

Напомним, 30 августа около полудня поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины без признаков жизни. Впоследствии стало известно – это бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

