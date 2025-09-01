В Германии погибла 16-летняя украинка: девушку толкнули под поезд

Фото: pixabay

В Германии трагически погибла 16-летняя украинка – вероятно, ее толкнули под поезд. Девушка вместе с семьей уехала из оккупированного Мариуполя в 2022 году и проживала в Тюрингии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание Stern.

В день трагедии неизвестный мужчина сам подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки. Сначала правоохранители рассматривали инцидент как несчастный случай, поэтому мужчине выдали ордер на задержание по подозрению в непреднамеренном убийстве.

Впрочем, результаты ДНК-экспертизы показали наличие биологических следов подозреваемого на плече погибшего, что послужило основанием для переквалификации дела.

По версии следствия, 31-летний Мухаммед намеренно толкнул с платформы 16-летнюю Лиану, гражданку Украины, прямо под грузовой поезд.

По данным прокуратуры, Мухаммед ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за агрессивного поведения и был помещен в специализированную психиатрическую клинику с диагнозом "параноидальная шизофрения". Он подавал заявление об убежище в Германии, но получил отказ и подлежал депортации в Литву.

Никакой связи между ним и девушкой правоохранители не обнаружили.

В момент инцидента 11 августа Лиана возвращалась домой после учебы и говорила по телефону с дедушкой, который услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

Сейчас подозреваемый находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, может ли он быть признан уголовно ответственным.

Что известно о семье погибшей?

В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место жительства.

Родители девочки работали. Лиана имела двух братьев – 5 и 11 лет.

Напомним, вечером 22 августа в США убили 23-летнюю украинку. Девушка стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.