09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 07:11

В Германии погибла 16-летняя украинка: девушку толкнули под поезд

01 сентября 2025, 07:11
Читайте також українською мовою
Фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В Германии трагически погибла 16-летняя украинка – вероятно, ее толкнули под поезд. Девушка вместе с семьей уехала из оккупированного Мариуполя в 2022 году и проживала в Тюрингии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на немецкое издание Stern.

В день трагедии неизвестный мужчина сам подошел к полицейским на платформе поезда и указал им на тело девушки. Сначала правоохранители рассматривали инцидент как несчастный случай, поэтому мужчине выдали ордер на задержание по подозрению в непреднамеренном убийстве.

Впрочем, результаты ДНК-экспертизы показали наличие биологических следов подозреваемого на плече погибшего, что послужило основанием для переквалификации дела.

По версии следствия, 31-летний Мухаммед намеренно толкнул с платформы 16-летнюю Лиану, гражданку Украины, прямо под грузовой поезд.

По данным прокуратуры, Мухаммед ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за агрессивного поведения и был помещен в специализированную психиатрическую клинику с диагнозом "параноидальная шизофрения". Он подавал заявление об убежище в Германии, но получил отказ и подлежал депортации в Литву.

Никакой связи между ним и девушкой правоохранители не обнаружили.

В момент инцидента 11 августа Лиана возвращалась домой после учебы и говорила по телефону с дедушкой, который услышал крики и сразу сообщил ее родителям.

Сейчас подозреваемый находится в закрытом психиатрическом отделении. Прокуратура проверяет, может ли он быть признан уголовно ответственным.

Что известно о семье погибшей?

В июле 2022 года семья Лианы покинула Мариуполь. В Гайследене (земля Тюрингия) муниципалитет предоставил им место жительства.

Родители девочки работали. Лиана имела двух братьев – 5 и 11 лет.

Напомним, вечером 22 августа в США убили 23-летнюю украинку. Девушка стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Германия поезд расследование убийство девушка
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жительница Тернополя потеряла более 150 тыс. грн, поверив в фейковые выплаты от ООН
01 сентября 2025, 12:33
В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста
01 сентября 2025, 12:30
Подозреваемому в убийстве эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия сообщено о подозрении
01 сентября 2025, 12:12
На Житомирщине мотоциклист наехал на пешехода – мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали
01 сентября 2025, 11:54
Лесной кот и пернатый десант: из Украины за границу пытались переслать по почте чучела редких животных и птиц
01 сентября 2025, 11:17
$30 тысяч за молчание: в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего бизнесмену
01 сентября 2025, 11:13
Количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи
01 сентября 2025, 10:59
Задержаны агенты российского ГРУ, которые планировали атаки на Киев и Одессу
01 сентября 2025, 10:42
В Харькове спасатели вытащили трех подростков из вентиляционной шахты
01 сентября 2025, 10:42
На Харьковщине ветераны получают гранты на бизнес и создают новые рабочие места
01 сентября 2025, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »