Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Публикацию с видео, на котором группа подростков бьет 15-летнюю девочку, полицейские обнаружили в соцсетях 30 августа.

Полицейские установили всех участников инцидента и начали досудебное расследование. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Как пишет "Відомо", на видео зафиксировано, как группа подростков издевается над одной девочкой. Они бьют ее руками и ногами, толкают на землю. Вокруг в этот момент ходят взрослые люди, но никто не пытается вмешаться или остановить агрессию.

Напомним, в начале августа в Черновцах девочки-подростки устроили драку в скейт-парке. Соответствующие видео были опубликованы в соцсети. Всех участников инцидента вместе с родителями вызвали в полицию.