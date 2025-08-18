08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
18 августа 2025, 09:56

За более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины — DeepState

18 августа 2025, 09:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
С начала 12 ноября 2022 года, когда площадь оккупированных территорий составляла около 108 651 квадратного километра, на сегодняшний день она увеличилась лишь до 114 493 квадратных километров. Это составляет всего 0,97% общей площади Украины в международно признанных границах

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает RegioNews.

По словам аналитиков, россияне имели значительные успехи в начале полномасштабного вторжения, однако благодаря наступательным операциям ВСУ на севере страны, а также в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большинство оккупированных территорий.

Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.

В DeepState выразили надежду, что приведенные цифры будут учтены американскими партнерами.

Напомним, сегодня утром, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с американским президентом Трампом по прекращению огня в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский может быстро прекратить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. В частности, это отказ от Крыма и членства в НАТО.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
