За более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины — DeepState

С начала 12 ноября 2022 года, когда площадь оккупированных территорий составляла около 108 651 квадратного километра, на сегодняшний день она увеличилась лишь до 114 493 квадратных километров. Это составляет всего 0,97% общей площади Украины в международно признанных границах

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает RegioNews.

По словам аналитиков, россияне имели значительные успехи в начале полномасштабного вторжения, однако благодаря наступательным операциям ВСУ на севере страны, а также в Харьковской и Херсонской областях удалось вернуть большинство оккупированных территорий.

Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами, в частности, осенью прошлого года продолжались ожесточенные бои за Бахмут.

В DeepState выразили надежду, что приведенные цифры будут учтены американскими партнерами.

Напомним, сегодня утром, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с американским президентом Трампом по прекращению огня в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский может быстро прекратить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. В частности, это отказ от Крыма и членства в НАТО.

