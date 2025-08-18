Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник рано утром сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Уже прибыл в Вашингтон. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным", - отметилЗеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится не к временному перемирию, а к настоящему, долговременному миру, который не будет повторять ошибок прошлого.

"Мир должен быть не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса", - подчеркнул он, напомнив, что Владимир Путин использовал эти уступки в качестве плацдарма для нового нападения, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил успехи украинских военных в Донецкой и Сумской областях и выразил уверенность в способности защитить государство.

"Действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями заставит Россию".

Напомним, в НАТО подтвердили, что в Вашингтон для участия в переговорах с президентами США и Украины отправится генеральный секретарь Марк Рютте.

На встречу также прибудут несколько европейских лидеров, в том числе Урсула фон дер Ляен, Фридрих Мерц, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Джорджа Мэлони и Кир Стармер.

Ранее в СМИ говорили, что президент США хочет устроить трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным уже 22 августа.

