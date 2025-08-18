08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
UA | RU
UA | RU
18 августа 2025, 07:14

Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом

18 августа 2025, 07:14
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник рано утром сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"Уже прибыл в Вашингтон. Благодарен президенту США за приглашение. Мы все равно хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным", - отметилЗеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится не к временному перемирию, а к настоящему, долговременному миру, который не будет повторять ошибок прошлого.

"Мир должен быть не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса", - подчеркнул он, напомнив, что Владимир Путин использовал эти уступки в качестве плацдарма для нового нападения, - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил успехи украинских военных в Донецкой и Сумской областях и выразил уверенность в способности защитить государство.

"Действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями заставит Россию".

Напомним, в НАТО подтвердили, что в Вашингтон для участия в переговорах с президентами США и Украины отправится генеральный секретарь Марк Рютте.

На встречу также прибудут несколько европейских лидеров, в том числе Урсула фон дер Ляен, Фридрих Мерц, Александр Стубб, Эммануэль Макрон, Джорджа Мэлони и Кир Стармер.

Ранее в СМИ говорили, что президент США хочет устроить трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным уже 22 августа.

Читайте также: Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война переговоры территория Зеленский Владимир мир Вашингтон мирное соглашение
Санкции против РФ и территориальная целостность Украины: о чем говорили Зеленский и фон дер Ляен
17 августа 2025, 18:30
Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным на следующей неделе - СМИ
17 августа 2025, 11:50
Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
17 августа 2025, 09:50
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32
Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25
В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15
В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14
Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57
Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52
Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38
Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24
Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17
На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »