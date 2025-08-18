Россияне ударили по Запорожью: что известно (Обновлено)
В понедельник, 18 августа, в девять утра российские военные нанесли удар по Запорожью
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города", – говорится в сообщении.
Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения.
Глава ОВА призвал жителей города оставаться в безопасных местах до отбоя.
Обновлено в 9:22: Два удара нанесли россияне по Запорожью. Два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, 17 августа россияне сбросили авиабомбы на село недалеко от Запорожья. В результате обстрелов погиб 16-летний подросток. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.
