В понедельник, 18 августа, в девять утра российские военные нанесли удар по Запорожью

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Прицельно пытаются ударить по критической инфраструктуре города", – говорится в сообщении.

Предварительно, есть пострадавшие. К медикам продолжают поступать сообщения.

Глава ОВА призвал жителей города оставаться в безопасных местах до отбоя.

Обновлено в 9:22: Два удара нанесли россияне по Запорожью. Два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, 17 августа россияне сбросили авиабомбы на село недалеко от Запорожья. В результате обстрелов погиб 16-летний подросток. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.