За понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України — DeepState

З початку 12 листопада 2022 року, коли площа окупованих територій становила близько 108 651 квадратного кілометра, до сьогодні вона збільшилася лише до 114 493 квадратних кілометрів. Це складає всього 0,97% від загальної площі України у міжнародно визнаних кордонах

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає RegioNews.

За словами аналітиків, росіяни мали значні успіхи на початку повномасштабного вторгнення, однак завдяки наступальним операціям ЗСУ на півночі країни, а також у Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути більшість окупованих територій.

Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.

У DeepState висловили сподівання, що наведені цифри будуть взяті до уваги американськими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для проведення переговорів із американським президентом Трампом щодо припинення вогню в Україні.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленський може швидко припинити російсько-українську війну і назвав умови, за яких це можливо. Зокрема, це відмова від Криму та членства в НАТО.

