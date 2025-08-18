11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 09:56

За понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України — DeepState

18 серпня 2025, 09:56
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З початку 12 листопада 2022 року, коли площа окупованих територій становила близько 108 651 квадратного кілометра, до сьогодні вона збільшилася лише до 114 493 квадратних кілометрів. Це складає всього 0,97% від загальної площі України у міжнародно визнаних кордонах

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, передає RegioNews.

За словами аналітиків, росіяни мали значні успіхи на початку повномасштабного вторгнення, однак завдяки наступальним операціям ЗСУ на півночі країни, а також у Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути більшість окупованих територій.

Незважаючи на це, ворог продовжує активні бойові дії з незначними перервами, зокрема восени минулого року тривали запеклі бої за Бахмут.

У DeepState висловили сподівання, що наведені цифри будуть взяті до уваги американськими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для проведення переговорів із американським президентом Трампом щодо припинення вогню в Україні.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Зеленський може швидко припинити російсько-українську війну і назвав умови, за яких це можливо. Зокрема, це відмова від Криму та членства в НАТО.

Читайте також: Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів

Росіяни вдарили по Запоріжжю: що відомо (Оновлено)
18 серпня 2025, 09:17
Атака "шахедів" по Харкову: серед загиблих – півторарічна дитина, ще 17 людей постраждали
18 серпня 2025, 08:00
Росія атакувала Сумську громаду чотирма ударними БпЛА: спалахнула пожежа
18 серпня 2025, 07:33
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
