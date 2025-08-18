Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Гааге 25 июня 2025 года. Фото: ОП

Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может быстро прекратить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. В частности, это отказ от Крыма и членства в НАТО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Х.

"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или продолжать борьбу", – говорится в сообщении.

По словам Трампа, это может произойти при условии отказа Украины от вступления в НАТО, а также фактического признания оккупированного Крыма российским.

"Вспомните, как все начиналось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и НЕЛЬЗЯ ВСТУПИТЬСЯ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!", - добавил американский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утром 18 августа сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине.