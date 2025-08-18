Без Крыма и НАТО: Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может быстро прекратить российско-украинскую войну и назвал условия, при которых это возможно. В частности, это отказ от Крыма и членства в НАТО
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Х.
"Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или продолжать борьбу", – говорится в сообщении.
По словам Трампа, это может произойти при условии отказа Украины от вступления в НАТО, а также фактического признания оккупированного Крыма российским.
"Вспомните, как все начиналось. Нельзя вернуть Крым, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и НЕЛЬЗЯ ВСТУПИТЬСЯ В НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются!!!", - добавил американский президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утром 18 августа сообщил, что прибыл в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по прекращению огня в Украине.