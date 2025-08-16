Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов

Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего

Главное событие недели, которое медиашум и завышенные ожидания превратили в главное событие почти года (или вообще четырехлетия полномасштабной войны), закончилось. Самое время поговорить о том, чем она закончилась, что получил мир, что получила каждая из трех сторон – да, да, трех, потому что Украина так или иначе присутствовала на этой встрече, хотя бы и своими флагами, с которыми люди вышли на акцию протеста в Анкоридже, что вообще мы увидели.

Реальные результаты встречи

Сразу отметим, что в мире постправды и медийных технологий важно различать реальные события, реальные результаты с виртуальными. Так что начнем с реальных. Итак, чем завершилась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске?

Во-первых, президенты не встречались с прессой после переговоров. Вернее, встреча была, но только в формате "вышли, сказали, что хотели, ушли". Такое veni, vidi, vici, только в несколько ином формате – "пришел, увидел и сбежал". Путин домой, Трамп – к лояльному ему телеведущему с телеканала Fox.

Во-вторых, не состоялся запланированный ланч, судя по всему, по инициативе американской стороны. Что вместе с отсутствием полноценной пресс-конференции может свидетельствовать лишь о том, что ничем конструктивным, как любят говорить, прорывным, словом, никаким успехом эта встреча не закончилась.

Впрочем, разве кого-то это удивило? Отнюдь. Только медиаперсонажи, которые сделали и продолжают делать себе имя и капитал на кликбейте (каким бы он ни был с точки зрения формата и смысла), кормили общества заявлениями, что война прекратится, вот-вот уже прекращается и т.п. Все сознательные аналитики прекрасно понимали, что, несмотря на любые заявления, военные действия прямо после завершения пресс-конференции не остановятся, более того – нет никаких предпосылок, прежде всего в голове у Путина, который руководствуется именно этим фактором, а не реальной ситуацией для того, чтобы останавливать войну.

Собственно, так и вышло. То есть – не произошло ничего, ничего такого, что могло бы свидетельствовать о реальных договоренностях. В реальном мире встреча Трампа и Путина принесла только один результат – отложение очередных санкций США. И, похоже, это единственный результат, на который рассчитывал российский диктатор.

Конечно, для этого ему пришлось так или иначе прогнуться, прилететь на вражескую территорию, что возмутило его имперски настроенных подданных, перед встречей раскритиковавших ее. Но они же после Аляски имели полное право торжествовать. Ибо кроме реальных есть еще и виртуальные результаты встречи.

Медийное поражение украинцев

И здесь нужно отметить не столько победу России, а она, так или иначе, здесь присутствует, сколько поражение Украины и украинцев. Поражение, которое украинцы нанесли сами себе. Это поражение – следствие длительного погружения украинского общества в бесконечный океан Измены, когда мозг автоматически в любой ситуации начинает искать причины для негатива. А если еще этому кто-то помогает…

Одним из самых ярких примеров является риторика одного из известных медиаперсонажей, который вел на своем канале практически онлайн встречи – вот в таком формате . Как видите, очень легко превратить технический, рабочий момент в "факт" унижения американской армии, что украинские соцсети блестяще подхватили и разнесли так, что к утру над Украиной уже стоял натуральный плач Ярославны.

Конечно, российские пропагандисты и соцсетевые манипуляторы тоже старались в этом направлении – например, акцентируя внимание (и своих читателей, и украинцев, зная русский язык, охотно употребляющих контент страны-агрессора) на том, что Путин на одном из фото сидит в "доминантной позе", широко расставив ноги. О чем эта поза может говорить? Ни о чем. Точно так же, как и другой кадр, в котором Трамп "тыкает пальцем в грудь" Путину.

Но – второй кадр украинцы фактически не заметили, а "доминантную позу" Путина и особенно расстил ковровой дорожки превратили чуть ли не в главное событие всей встречи. Так и формируется медийный результат события, результат, которого на самом деле в реальности не существует – но в головах сотен тысяч миллионов людей он заменяет реальные итоги. Для кого-то – как для россиян – это триумф, для других – для украинцев – это провал. Триумф и результат, которые, повторюсь, есть только у их голов.

Зачем Путину "территории"?

На Западе, особенно в медиа, которые за время полномасштабной войны себя более чем уверенно дискредитировали, гуляли другие темы, между прочим, на этот раз с реальным бэкграундом – потому что их озвучивали не какие-то анонимные источники (которых, возможно, и не существует в реальном мире), а сам Дональд Трамп.

Так, в интервью Fox News он упомянул о том, что существуют определенные договоренности, ведущий уточнил, идет ли речь об обмене территориями, на что американский президент ответил утвердительно. Скажем так, из него вытащили это доказательство, что может ничего и не значит. Хотя на самом деле это и так ничего не значит.

Ибо только очень далекий от реалий российско-украинской войны человек может считать, что Путину зачем-то нужен "обмен территориями". Что Путин вообще затеял всю эту войну для того, чтобы захватить какие-то "территории" Украины, а не взять под контроль всю нашу страну. Если бы это было действительно так, то он бы мог завтра остановиться там, где проходит линия боевого столкновения, заявить, что это и было целью "СВО", а пропагандисты подготовили бы для этого "железобетонный" аргумент - мол, именно на этих территориях Украины живут этнические россияне (что, между прочим, по крайней мере процент россиян всегда по историческим причинам – это была часть Крымского ханства, куда после его присоединения и заселяли россиян и другие народы – выше, чем на севере региона), мы их уволили, поэтому на этом все.

Но война продолжается – потому что Путину: а) нужна вся Украина; б) нужна эта война в принципе, потому что она к определенному моменту лишь усиливает его политическую власть – по крайней мере, до момента полного обвала экономики. Но слова Трампа или интерпретация его слов ведущим демонстрируют лишь непонимание на той стороне Атлантики того, что происходит на этой стороне.

Резюмируя, отметим следующее. Встреча прогнозируемо завершилась ничем, только дополнительным временем для Путина (который одновременно и получил больше времени для продолжения войны и все стремительнее скатывается к полному разрушению собственной экономики и, возможно, государства). Трамп не получил ничего, Украина не получила ничего, а медийное поражение украинцев, украинского общества – дело уже привычное, людям, более десяти лет живущим в мире Измены, найти какой-то негатив и акцентировать свое внимание именно на этом, это не составляет никакой проблемы. Особенно когда им в этом здорово помогают.