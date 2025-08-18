Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Россияне попали четырьмя БпЛА типа "Герань-2" в пятиэтажный дом.

"Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей", – говорится в сообщении.

В результате атаки погибли три человека. Среди них – полуторагодовалая девочка, тело которой извлекли из-под завалов. 17 человек получили травмы разной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы.

Аварийно-спасательная операция продолжается.

Глава ОВА добавил, что еще было зафиксировано попадание в землю двух враждебных БПЛА типа "Герань-2" также в Индустриальном районе города.

Напомним, 17 августа около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.