Атака "шахедов" по Харькову: среди погибших – полуторагодовалый ребенок, еще 17 человек пострадали
Утром 18 августа российские оккупанты атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Россияне попали четырьмя БпЛА типа "Герань-2" в пятиэтажный дом.
"Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей", – говорится в сообщении.
В результате атаки погибли три человека. Среди них – полуторагодовалая девочка, тело которой извлекли из-под завалов. 17 человек получили травмы разной степени тяжести, некоторые из которых были госпитализированы.
Аварийно-спасательная операция продолжается.
Глава ОВА добавил, что еще было зафиксировано попадание в землю двух враждебных БПЛА типа "Герань-2" также в Индустриальном районе города.
Напомним, 17 августа около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.