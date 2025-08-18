08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
08:48  18 августа
Закарпатец из-за контрабанды сигарет в Румынию потерял автобус за 5 млн грн
18 августа 2025, 07:33

Россия атаковала Сумскую общину четырьмя ударными БПЛА: вспыхнул пожар

18 августа 2025, 07:33
Фото: Сумская ОВА
Этой ночью, 18 августа, российские войска атаковали Сумскую общину, применив по меньшей мере четыре ударных БпЛА

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, вражеские дроны попали по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар — горит нежилое здание. Угроза повторных атак усложняет работу спасателей.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали.

война пожар обстрелы Сумская область БПЛА гражданская инфраструктура
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
07 августа 2025
