Россия атаковала Сумскую общину четырьмя ударными БПЛА: вспыхнул пожар
Этой ночью, 18 августа, российские войска атаковали Сумскую общину, применив по меньшей мере четыре ударных БпЛА
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, вражеские дроны попали по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар — горит нежилое здание. Угроза повторных атак усложняет работу спасателей.
По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали.
За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 россиянВсе новости »
18 августа 2025, 07:03Россияне атаковали дома в Харьковской области
17 августа 2025, 15:55Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
16 августа 2025, 09:49
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
На Львовщине столкнулись комбивен и грузовик: погибла 24-летняя девушка
18 августа 2025, 11:32Украинцев предупреждают о начале миграции летучих мышей: что делать, если животные попали в жилище
18 августа 2025, 11:25В ОВА показали последствия удара по Запорожью: горели магазины и остановка, повреждены дома
18 августа 2025, 11:15В Харькове объявлен День траура по жертвам вражеского обстрела
18 августа 2025, 11:14Итоги и последствия встречи на Аляске: борьба за влияние на Трампа продолжается
18 августа 2025, 10:57Во Львове двое восьмилетних детей подожгли двери гимназии: родителей оштрафовали
18 августа 2025, 10:52Сбывали кокаин в Киеве и Одессе во время комендантского часа: задержана банда наркодельцов
18 августа 2025, 10:38Два человека пострадали в ДТП в Ровенской области
18 августа 2025, 10:24Россия атаковала Украину 4 баллистическими ракетами и 140 беспилотниками: ПВО обезвредила 88 дронов
18 августа 2025, 10:17На Волыни в результате ДТП погиб мотоциклист
18 августа 2025, 10:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все блоги »