Россия атаковала Сумскую общину четырьмя ударными БПЛА: вспыхнул пожар

Фото: Сумская ОВА

Этой ночью, 18 августа, российские войска атаковали Сумскую общину, применив по меньшей мере четыре ударных БпЛА

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, вражеские дроны попали по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего возник пожар — горит нежилое здание. Угроза повторных атак усложняет работу спасателей.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, россияне в пятницу, 15 августа, атаковали рынок в центре Сум беспилотником. В ГСЧС отметили, что из-за российского удара на объекте гражданской инфраструктуры начался пожар. Спасатели оперативно его ликвидировали.