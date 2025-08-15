11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 10:59

Стало известно, сколько детей погибло из-за войны в Украине

15 августа 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 646 детей, еще более 2 тысяч получили ранения, а 2 200 числятся пропавшими без вести

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За это время следователи открыли 207 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами и их пособниками, связанных с преступлениями против детей.

Только за последние несколько дней фиксировали ранения троих детей 14 августа и двоих 12 августа.

Напомним, в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

Известно о 31 погибшем, среди которых пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года Россия потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы территории Украины.

Читайте также: "Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война погибшие дети российская армия военные преступления
Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений
15 августа 2025, 09:24
Российские ракеты и дроны ударили по Украине: есть попадания на 13 локациях
15 августа 2025, 08:51
Россияне ударили по АЗС на Сумщине: есть пострадавший
15 августа 2025, 08:06
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
На Прикарпатье серия аварий: пострадали мотоциклист и двое пешеходов
15 августа 2025, 12:07
Утренняя атака РФ на Сумщине: дрон попал в авто, погиб гражданский
15 августа 2025, 11:50
Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
15 августа 2025, 11:44
Вместо горячей ночи кража: в Харькове мужчину ограбила женщина в отеле
15 августа 2025, 11:35
Встреча на Аляске: 4 причины надеяться на положительный результат для Украины
15 августа 2025, 11:33
На Хмельнитчине будут судить женщину из Кировоградщины за распространение синтетических наркотиков
15 августа 2025, 11:28
Смертельное ДТП в Харькове: водитель погиб на месте
15 августа 2025, 11:25
В Винницкой области экс-руководитель горнодобывающего предприятия подозревается в неуплате 27 млн грн государству
15 августа 2025, 11:25
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
15 августа 2025, 11:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »