Стало известно, сколько детей погибло из-за войны в Украине
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 646 детей, еще более 2 тысяч получили ранения, а 2 200 числятся пропавшими без вести
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
За это время следователи открыли 207 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами и их пособниками, связанных с преступлениями против детей.
Только за последние несколько дней фиксировали ранения троих детей 14 августа и двоих 12 августа.
Напомним, в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.
Известно о 31 погибшем, среди которых пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года.
Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года Россия потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы территории Украины.
