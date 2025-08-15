Стало известно, сколько детей погибло из-за войны в Украине

Иллюстративное фото: из открытых источников

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 646 детей, еще более 2 тысяч получили ранения, а 2 200 числятся пропавшими без вести

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

За это время следователи открыли 207 уголовных производств по военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами и их пособниками, связанных с преступлениями против детей.

Только за последние несколько дней фиксировали ранения троих детей 14 августа и двоих 12 августа.

Напомним, в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

Известно о 31 погибшем, среди которых пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2025 года Россия потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы территории Украины.

