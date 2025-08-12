10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 12:53

Россия потратила более $13 млрд на обстрелы Украины за первое полугодие 2025 года, - Forbes

12 августа 2025, 12:53
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

С января по июль 2025 года Россия потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы территории Украины

Об этом сообщает Forbes, передает RegioNews.

Наибольшая часть этих средств – примерно 5,7 млрд долларов – была направлена на использование почти 29 тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed, а еще 7,7 млрд долларов – на запуск 932 ракет.

В то же время, Украина существенно увеличила объемы своих атак, трижды превысив количество ударов. За первое полугодие она применила около 14 тысяч дронов, по стоимости оцениваемых в диапазоне от 700 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, Киев выпустил ракет на сумму около 125 миллионов долларов.

Несмотря на гораздо большие затраты России, в 13 раз превышающие украинские, наша страна быстро увеличивает производственные мощности. Планируется, что в 2025 году Украина сможет производить до 30 тысяч беспилотников и около 3 тысяч ракет.

Ранее сообщалось, Вооруженные силы Украины получили новые беспилотники, способные выполнять лазерную подсветку целей. Министерство обороны официально разрешило использовать украинский дрон "R-34-T", обладающий рядом современных технологических особенностей для повышения эффективности боевых операций.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина финансирование война деньги обстрелы оборона атака дроны ракеты шахеды
После удара по Запорожье три человека до сих пор в больницах, один — в тяжелом состоянии
12 августа 2025, 12:51
В Киевской области уничтожили боевую часть российского беспилотника
12 августа 2025, 11:22
Украинские работы для армии: еще 8 новых платформ кодифицированы в июле
12 августа 2025, 10:31
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Каменском парамедики приняли роды прямо по пути в больницу
12 августа 2025, 13:50
Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину
12 августа 2025, 13:48
Стипендии в Украине хотят увеличить до 8000 грн, - экс-замминистра образования
12 августа 2025, 13:22
Из-за ревности — за решетку: в Киеве мужчина получил 7,5 лет за убийство знакомого
12 августа 2025, 12:58
После удара по Запорожье три человека до сих пор в больницах, один — в тяжелом состоянии
12 августа 2025, 12:51
В Днепропетровской области 10-летняя девочка упала с дерева: состояние пострадавшей
12 августа 2025, 12:39
Во Львовской области осудили мужчину за угрозы журналисту: что решил суд
12 августа 2025, 12:31
В Ровенской области в результате столкновения Mercedes и Citroën госпитализировали обоих водителей
12 августа 2025, 12:27
В Киеве отправили под суд мужчину, который на детской площадке обокрал 10-летнюю девочку
12 августа 2025, 12:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »