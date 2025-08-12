Фото: иллюстративное

С января по июль 2025 года Россия потратила около 13,4 миллиарда долларов на обстрелы территории Украины

Об этом сообщает Forbes, передает RegioNews.

Наибольшая часть этих средств – примерно 5,7 млрд долларов – была направлена на использование почти 29 тысяч беспилотных летательных аппаратов Shahed, а еще 7,7 млрд долларов – на запуск 932 ракет.

В то же время, Украина существенно увеличила объемы своих атак, трижды превысив количество ударов. За первое полугодие она применила около 14 тысяч дронов, по стоимости оцениваемых в диапазоне от 700 миллионов до 1,1 миллиарда долларов. Кроме того, Киев выпустил ракет на сумму около 125 миллионов долларов.

Несмотря на гораздо большие затраты России, в 13 раз превышающие украинские, наша страна быстро увеличивает производственные мощности. Планируется, что в 2025 году Украина сможет производить до 30 тысяч беспилотников и около 3 тысяч ракет.

