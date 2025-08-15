Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время

Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"

06 августа 2025

Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис