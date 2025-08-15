06:14  15 серпня
На трасі на Одещині легковик BMW влетів у відбійник: є загибла та постраждала
07:28  15 серпня
На Прикарпатті до 15 років засудили російського морпіха з окупованого Криму
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 10:59

Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні

15 серпня 2025, 10:59
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 646 дітей, ще понад 2 тисячі отримали поранення, а 2 200 вважаються зниклими без вісти

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За цей час слідчі відкрили 207 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами та їхніми пособниками, пов’язаних із злочинами проти дітей.

Лише за останні кілька днів фіксували поранення трьох дітей 14 серпня та двох 12 серпня.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Відомо про 31 загиблого, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки.

Раніше повідомлялося, що з січня по липень 2025 року Росія витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли території України.

Читайте також: "Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію

