Стало відомо, скільки дітей загинуло через війну в Україні

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 646 дітей, ще понад 2 тисячі отримали поранення, а 2 200 вважаються зниклими без вісти

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За цей час слідчі відкрили 207 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами та їхніми пособниками, пов’язаних із злочинами проти дітей.

Лише за останні кілька днів фіксували поранення трьох дітей 14 серпня та двох 12 серпня.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд.

Відомо про 31 загиблого, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки.

Раніше повідомлялося, що з січня по липень 2025 року Росія витратила близько 13,4 мільярда доларів на обстріли території України.

