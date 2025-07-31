В Киеве выросло количество погибших в результате российской атаки
В результате ночного удара российских оккупантов по Киеву погибли 16 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.
По его словам, уже подтверждены 16 погибших.
Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 – 159 человек ранены.
"Продолжаем сверять данные и устанавливать личности потерпевших", - добавил Ткаченко.
Напомним, в Киеве в пятницу, 1 июля, будут отменены все развлекательные мероприятия. В городе будет День траура. В городе до сих пор продолжаются спасательные работы после атаки россиян.
Удар по Киеву: количество погибших увеличилосьВсе новости »
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