В Киеве выросло количество погибших в результате российской атаки

фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В результате ночного удара российских оккупантов по Киеву погибли 16 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

По его словам, уже подтверждены 16 погибших.

Также, по уточненной информации, всего по состоянию на 21:40 – 159 человек ранены.

"Продолжаем сверять данные и устанавливать личности потерпевших", - добавил Ткаченко.

Напомним, в Киеве в пятницу, 1 июля, будут отменены все развлекательные мероприятия. В городе будет День траура. В городе до сих пор продолжаются спасательные работы после атаки россиян.