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01 августа 2025, 11:26

Ночная атака на Киев забрала жизнь 31 человека: самому младшему ребенку было два года

01 августа 2025, 11:26
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фото: Facebook/Владимир Зеленский
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После ночной российской ракетной атаки в Киев продолжаются поисково-спасательные работы. Самая сложная ситуация — в Святошинском районе столицы, где до сих пор достают тела погибших из-под завалов

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, спасатели деблокировали еще троих погибших.

Как отметил президент Владимир Зеленский, по состоянию на данный момент известно о 31 погибшем, среди которых пятеро детей.

"Младшему ребенку было всего два года. Мои соболезнования родным и близким погибших", — написал он.

Известно также о 159 раненых, среди них 16 детей. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Президент поблагодарил всех, кто участвует в ликвидации последствий трагедии: спасателям, медикам, полицейским, коммунальным службам.

Напомним, что в ночь на 31 июля россияне атаковали столицу ракетами и беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся по жилой многоэтажке в Святошинском районе – разрушен целый подъезд.

Последствия атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева. Ранения получили десятки человек.

В Киеве в пятницу, 1 августа, отменили все развлекательные мероприятия.

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