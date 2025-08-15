06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 08:51

Российские ракеты и дроны ударили по Украине: есть попадания на 13 локациях

15 августа 2025, 08:51
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 августа армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ударными дронами враг атаковал прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами – Харьковщину и Черниговщину.

Воздушные атаки отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 силы ПВО на севере и востоке страны сбили или подавили 63 вражеских дрона.

Как сообшили в ВС ВСУ, зафиксировано попадание ракет и еще 34 БпЛА на 13 локациях.

Напомним, 14 августа россияне атаковали КАБами и дроном две громады в Сумской области. Повреждены жилые дома и линия электропередач, пострадал мужчина.

Утром 15 августа вражеский удар пришелся по АЗС на окраине Сумской громады. Пострадал водитель легковушки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы ракета ракетный удар дрон беспилотники ПВО
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Белый дом обнародовал расписание саммита Трампа и Путина: известно точное время встречи
15 августа 2025, 08:47
Риск масштабных пожаров: в большинстве регионов объявлен пятый уровень опасности
15 августа 2025, 08:35
В Одесской области будут судить мужчину, который выкопал для себя целый ставок
15 августа 2025, 08:29
Россияне ударили по АЗС на Сумщине: есть пострадавший
15 августа 2025, 08:06
Чего ждать от встречи на Аляске
15 августа 2025, 08:01
Повреждены дома и инфраструктура: в ОВА показали последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины
15 августа 2025, 07:57
Свободный доступ к морю: в Одессе демонтировали девять шлагбаумов
15 августа 2025, 07:48
Распивали алкоголь – закончилось ножом в грудь: киевлянину грозит до 8 лет
15 августа 2025, 07:46
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 07:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »