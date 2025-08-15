Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 августа армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Ударными дронами враг атаковал прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Черниговщины, ракетами – Харьковщину и Черниговщину.

Воздушные атаки отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:00 силы ПВО на севере и востоке страны сбили или подавили 63 вражеских дрона.

Как сообшили в ВС ВСУ, зафиксировано попадание ракет и еще 34 БпЛА на 13 локациях.

Напомним, 14 августа россияне атаковали КАБами и дроном две громады в Сумской области. Повреждены жилые дома и линия электропередач, пострадал мужчина.

Утром 15 августа вражеский удар пришелся по АЗС на окраине Сумской громады. Пострадал водитель легковушки.