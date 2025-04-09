"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию

Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих сограждан, а невинных детей?

Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих сограждан, а невинных детей?

фото: ОВА

Скандал с Батюковым

На прошлой неделе вся Украина вздрогнула от очередного ужасающего преступления российских оккупантов. Баллистическая ракета ударила по жилому массиву Кривого Рога – убив отнюдь не инструкторов НАТО, как об этом заявляли "за поребриком", а обычных людей, среди которых было много детей. Шок украинского общества можно было понять: после осени-2022, когда Киев еще без "Петриотов" был беззащитен от российских ракет, после ряда ударов по жилым домам и гражданским объектам в 2022-23 годах, в частности, в Днепре и Виннице – подобных инцидентов все же стало значительно меньше. А здесь – удар по детской площадке, погибшие дети, совсем маленькие или подростки во время первого свидания…

Но вскоре украинцы испытали шок по совершенно другой причине. Военнослужащий Андрей Батюков на своей странице в Facebook написал буквально следующее: "Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество, я спрашиваю – у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" А когда в комментариях у него уточнили по поводу детей, то Батюков безапелляционно заявил – "если их родители уклонисты? Нет".

Этот пост Батюкова и комментарии к нему (впоследствии сам военных их удалил, но скриншоты в сети остались) вызвал бурную реакцию – причем не только среди тех гражданских, которых военному было не жалко. Так, например, резко прокомментировала слова коллеги военнослужащая Ирина Коваленко. Раскритиковал заявление Батюкова и ветеран АТО, член Барского объединения ветеранов АТО Денис Гордиенко.

Как было сказано выше, Батюков спустя некоторое время скандальный пост удалил, но затем записал видео с объяснением. В котором снова обвинил "инфантильное" украинское общество. Ко всему прочему добавилась политическая составляющая, потому что в 2020 году военный баллотировался в один из местных советов от оппозиционной "Европейской Солидарности", о чем не забыл напомнить Гордиенко, являющийся депутатом городского совета от правящей ныне "Слуги народа". Батюков, кстати, в видео-объяснении заявил, что не имеет с 2022 года никакого отношения к "ЕС" или другим, приближенным к этой политсиле структурам. Но это уже никого не интересовало.

Единого украинского общества больше нет

Почему же в Украине, которая в 2022 году буквально показательно объединилась перед страшным лицом российской угрозы, уже в 2025 году стала возможной подобная история? Причин здесь, как всегда в подобных ситуациях, несколько.

В конце 2023 года украинское общество заштормило на фоне дискуссий по поводу будущего закона об усилении мобилизации. Одни требовали немедленно демобилизовать тех, кто добровольно ушел на войну в феврале 2022-го и в то время воевал уже почти два года. Другие скептически относились к процессу мобилизации, проваленного еще на старте полномасштабной войны (когда большое количество добровольцев были просто не приняты в ВСУ, более того, этих людей просто отправили домой, банально не собрав у них контактные данные). Третьи начали заявлять, что "воевать будут все", хотя сама мировая история войн свидетельствовала о том, что подобный формат добивает страну сильнее военного поражения – Парагвай в войне 1864 года потерял около 70% мужского населения и с тех пор, на протяжении более 150 лет так и остается едва ли не самой отсталой страной Южной Америки, хотя к середине позапрошлого века ситуация была совсем другой.

Украинцы разделились то ли на две большие части (военные и их родственники – гражданские), то ли на кучу маленьких группок и начали ожесточенно винить во всем друг друга. Особенно жестко, а порой, как видим в случае с Батюковым, даже жестоко доставалось так называемым "уклонистам". К которым тот же военный фактически, как видно из его скандального поста и комментария, записал всех, кто не находится в армии. Хотя понятно, что далеко не все из них прячутся от ТЦК. И руководство ВСУ и Минобороны заявляло, что нынешняя война чем дальше, тем больше зависит не от количества людей на фронте, а от количества и качества оружия. Информации от самих военных о том, что война превратилась в дистанционное, дроновое сражение, чем дальше, тем больше. Но агрессии в адрес гражданских это, как видим, не убавило.

Призраки Третьего Рейха и погромов

Одна из причин такого явления – это то, что в обществе, возможно, специально разгорается внутренняя ненависть. Обратите внимание, тема "уклонистов" появилась в широком употреблении вскоре после громкого скандала со взяточниками в ТЦК, ВВК и МСЭК. Тогда, после истории с руководителем Одесского областного ТЦК, даже пришлось увольнять руководителей всех областных территориальных центров комплектования.

А теперь, когда мы видим подобные заявления военного в адрес гражданских – среди которых, повторимся, далеко не все являются "уклонистами" – о коррумпированных ВВК, о произволе ТЦК (о которых уже заявили на самом высоком уровне, в частности, омбудсмен Лубинец) и другие проблемы процесса мобилизации со стороны государства уже никто не упоминает. Во всем винят простых людей. Более того, теперь еще и их детей.

Не хочется нагнетать ситуацию, но такие слова Батюкова уже напоминают о советском клейме "детей врагов народа", которых тоже не жалели только потому, что их родители были "неправильными" с точки зрения. Ввиду того, как дети, особенно подростки, быстро перенимают самые плохие образцы коммуникации (да и вообще все худшее от взрослых – вспомните террористов из Ивано-Франковска), то совсем скоро мы можем столкнуться с ситуацией даже массового буллинга, или вообще откровенного издевательства, избиения и др. тех детей, чьи родители по тем или иным, возможно, даже вполне законным причинам не находятся в рядах ВСУ.

Подобные вбросы в и так эмоционально нестабильное во время войны общество ни к чему хорошему не приведут. Представьте себе, если завтра, в ответ на слова Батюкова, большое количество гражданских, женщин прежде всего – просто откажется поддерживать армию донатами или другими видами помощи. К чему это может привести?

Культивирование ненависти – даже к коррумпированным руководителям ТЦК, не говоря уже о простых гражданах, единственной виной которых является то, что их по какой-то причине не отправили в учебный центр ВСУ (где потом с частью этих людей просто не знают, что делать) – это всегда приводит к трагедии. Нацистская Германия, между прочим, выросла именно из таких обвинений – "проклятые евреи виновны в том, что наша великая империя проиграла мировую войну". Это вообще характерная особенность ультраправых, их родимое пятно, если хотите – найти какой-то откровенно слабый слой в обществе и обвинить во всех проблемах именно его. В Третьем Райхе это были евреи, в Российской Федерации – поначалу "лица кавказской национальности", а потом все мигранты и "нерусские". В Украине, похоже, во всем теперь будут винить гражданских. Причем возвращаясь к словам "героя" этой статьи, даже женщин. Которых вообще не мобилизуют. Но если механизм ненависти запустить в обществе на полную мощность, то его уже не остановить. И взбешенным людям уже будет все равно, как во время кишиневского погрома 1903 года (где причиной стал слух о том, что еврей-владелец карусели выгнал молодую христианку, еще и выбив у нее из рук младенца; все это, конечно же, оказалось выдумкой – но кого это уже интересовало)…