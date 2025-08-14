Россияне ударили ракетами по селу на Сумщине: повреждены дома, ранены мужчина и ребенок
Поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской громады в Шосткинском районе
Об этом сообщает начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате удара врага, предварительно, повреждены около шести частных домов и транспорт.
Пострадали два человека: 7-летняя девочка и 27-летний мужчина. Ребенок получил ранения, его госпитализировали. Состояние девочки стабильное, угрозы жизни нет. Мужчина получил легкие ранения, лечится амбулаторно.
Напомним, в ночь на 14 августа российская армия атаковала Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400, 45 Shahed и дронами-имитациями. Ударные БПЛА врага били по прифронтовым районам Донетчины и Черниговщины, ракеты – по Сумщине.
