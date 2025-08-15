06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
07:28  15 августа
На Прикарпатье к 15 годам приговорили российского морпеха из оккупированного Крыма
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 09:24

Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений

15 августа 2025, 09:24
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В течение суток 14 августа российские войска нанесли серию атак по Харьковской области, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения. Россияне били по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны и ударные беспилотники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Так, в Купянском районе вражеский дрон попал в гражданский легковой автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила тяжелые взрывные ранения и была доставлена в больницу.

В поселке Новая Казачья Харьковского района в результате авиаудара погиб 38-летний местный житель. Еще один мужчина был госпитализирован с травмами.

В селе Казачья Лопань, входящей в Дергачевскую общину, в результате вражеских обстрелов погиб 64-летний мужчина.

Также зафиксированы атаки дронами в Чугуевский и Изюмский районы. В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки, крыша многоквартирного дома, гаражи и объекты фермерского хозяйства.

К счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 15 августа армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание ракет и еще 34 БПЛА на 13 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война атака БПЛА обстрелы раненые российская армия гражданские погибшие
Россияне ударили по АЗС на Сумщине: есть пострадавший
15 августа 2025, 08:06
Повреждены дома и инфраструктура: в ОВА показали последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины
15 августа 2025, 07:57
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Самые маленькие запасы воды за десятилетие: какая ситуация с водохранилищами в Украине
15 августа 2025, 10:25
Когда могут разрешить выезд мужчинам до 22 лет
15 августа 2025, 10:15
"Хорошо за это получал": актер Александр Рудинский рассказал, как его жена реагирует на интимные сцены в кино
15 августа 2025, 10:15
В Николаеве 20-летняя студентка будет сидеть из-за наркотиков
15 августа 2025, 09:55
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:45
Войскам РФ не удалось продвинуться в Запорожской области, – ISW
15 августа 2025, 09:10
На Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств
15 августа 2025, 09:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »