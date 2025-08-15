Российские удары по Харьковщине: 4 погибших, 2 раненых — опубликованы фото разрушений

Фото: Национальная полиция

В течение суток 14 августа российские войска нанесли серию атак по Харьковской области, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения. Россияне били по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому и Купянскому районам, применяя управляемые авиабомбы, FPV-дроны и ударные беспилотники

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Так, в Купянском районе вражеский дрон попал в гражданский легковой автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила тяжелые взрывные ранения и была доставлена в больницу.

В поселке Новая Казачья Харьковского района в результате авиаудара погиб 38-летний местный житель. Еще один мужчина был госпитализирован с травмами.

В селе Казачья Лопань, входящей в Дергачевскую общину, в результате вражеских обстрелов погиб 64-летний мужчина.

Также зафиксированы атаки дронами в Чугуевский и Изюмский районы. В результате повреждены частные дома, хозяйственные постройки, крыша многоквартирного дома, гаражи и объекты фермерского хозяйства.

К счастью, в этих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 15 августа армия РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Зафиксировано попадание ракет и еще 34 БПЛА на 13 локациях.