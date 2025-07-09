Почему власть панически боится назначения независимого директора БЭБ
Поэтому объясняю, почему власть так панически боится назначения независимого кандидата на председателя Бюро Экономической Безопасности (БЭБ). Потому что на самом деле претензии СБУ лишь формальный повод отказаться от победы кандидата, которого не контролируют на Банковой
Поэтому объясняю, почему власть так панически боится назначения независимого кандидата на председателя Бюро Экономической Безопасности (БЭБ). Потому что на самом деле претензии СБУ лишь формальный повод отказаться от победы кандидата, которого не контролируют на Банковой
Дело в том, что БЭБ использовался для преследования и контроля бизнеса, что в более широком понимании гарантирует властям ослабление оппозиции, которую в Украине традиционно финансирует часть бизнеса.
Банковая хочет построить авторитарный режим, когда никто не посмеет лишить Зеленской монополии на власть. БЭБ – ключевой инструмент для карателей, использующих этот инструмент в интересах власти.
Так что дело не только в том, что Украина потеряет очередной транш выплат кредита МВФ. И даже не в том, что инвесторы получат отрицательный сигнал.
Речь идет о ключевом инструменте власти, который выходит из-под контроля, речь о будущей демократии в Украине, или пожизненное господство Зеленского и его камарильи.
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