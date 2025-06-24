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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, победителем конкурса стал детектив НАБУ и один из лидеров операции "Чистый город" Александр Цивинский.

"Решение принято. Он избран на главу БЭБ. Все. Прекрасный выбор комиссии. Теперь у Правительства есть 10 дней на назначение. Но заседание Правительства уже завтра в 12:00", - добавил нардеп.

В то же время Ярослав Железняк убежден, что ОП не оставляет надежду на срыв конкурса.