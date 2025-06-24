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24 июня 2025, 22:15

Комиссия выбрала главу БЭБ: Офис Президента хочет сорвать конкурс

24 июня 2025, 22:15
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Вечером 24 июня комиссия избрала победителя конкурса на главу Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Ведомство должен возглавить Александр Цивинский

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, победителем конкурса стал детектив НАБУ и один из лидеров операции "Чистый город" Александр Цивинский.

"Решение принято. Он избран на главу БЭБ. Все. Прекрасный выбор комиссии. Теперь у Правительства есть 10 дней на назначение. Но заседание Правительства уже завтра в 12:00", - добавил нардеп.

В то же время Ярослав Железняк убежден, что ОП не оставляет надежду на срыв конкурса.

Напомним, на днях бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству по поводу недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности.

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