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08 июля 2025, 08:55

Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ

08 июля 2025, 08:55
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фото: t.me/Denys_Smyhal
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Кабинет Министров Украины не одобрил назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.

Правительство приняло соответствующее решение после изучения дополнительных материалов, предоставленных Службой безопасности Украины, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".

"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", - говорится в сообщении.

В Кабмине заверили, что это решение полностью соответствует Закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры назначения руководства БЭБ.

Александр Цивинский – детектив НАБУ и один из лидеров операции "Чистый город". Оказалось, что у него есть родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснил, что паспорт РФ имеет его отец, с которым он не общается уже несколько лет.

Напомним, 24 июня комиссия избрала главой БЭБ Александра Цивинского. В то же время, сообщалось, что Офис Президента хочет сорвать конкурс.

Ранее бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству по поводу недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности.

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