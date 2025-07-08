Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ

фото: t.me/Denys_Smyhal

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.

Правительство приняло соответствующее решение после изучения дополнительных материалов, предоставленных Службой безопасности Украины, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".

"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", - говорится в сообщении.

В Кабмине заверили, что это решение полностью соответствует Закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры назначения руководства БЭБ.

Александр Цивинский – детектив НАБУ и один из лидеров операции "Чистый город". Оказалось, что у него есть родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснил, что паспорт РФ имеет его отец, с которым он не общается уже несколько лет.

Напомним, 24 июня комиссия избрала главой БЭБ Александра Цивинского. В то же время, сообщалось, что Офис Президента хочет сорвать конкурс.