Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ
Кабинет Министров Украины не одобрил назначение Александра Цивинского на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Кабмина.
Правительство приняло соответствующее решение после изучения дополнительных материалов, предоставленных Службой безопасности Украины, которые "касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности".
"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", - говорится в сообщении.
В Кабмине заверили, что это решение полностью соответствует Закону Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры назначения руководства БЭБ.
Александр Цивинский – детектив НАБУ и один из лидеров операции "Чистый город". Оказалось, что у него есть родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснил, что паспорт РФ имеет его отец, с которым он не общается уже несколько лет.
Напомним, 24 июня комиссия избрала главой БЭБ Александра Цивинского. В то же время, сообщалось, что Офис Президента хочет сорвать конкурс.
Ранее бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству по поводу недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности.