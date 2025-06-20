Бизнес обратился к Зеленскому и Кабмину о недопустимости торможения конкурса на директора БЭБ

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Бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству о недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский Совет бизнеса.

Отмечается, что с момента создания БЭБ бизнес-сообщество поддерживало идею формирования современного аналитически-правоохранительного органа, способного эффективно противодействовать экономической преступности, обеспечивая снижение давления на добропорядочный бизнес и защиту экономических интересов государства.

"Четыре года функционирования БЭБ продемонстрировали глубокое несоответствие между начальной концепцией органа и его фактической деятельностью", - говорится в сообщении.

Основными проблемами называют системную кадровую нестабильность, недостаточную аналитическую способность, преобладание правоохранительного инструментария над превентивным, а также усиление давления на бизнес со стороны других правоохранительных органов.

Учитывая изложенное, призываем: – обеспечить неукоснительное соблюдение установленных законодательством процедур и сроков во время проведения конкурса на должность директора БЭБ – сделать невозможным политическое или административное вмешательство в деятельность конкурсной комиссии; – гарантировать, что новое руководство БЭБ будет избрано на основе прозрачного, независимого и объективного конкурса с участием международных экспертов и с соблюдением принципов открытости и добродетели.

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