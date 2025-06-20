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20 июня 2025, 16:12

Бизнес обратился к Зеленскому и Кабмину о недопустимости торможения конкурса на директора БЭБ

20 июня 2025, 16:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Бизнес-сообщество обратилось к Президенту Украины и Правительству о недопустимости препятствования проведению конкурса на директора Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский Совет бизнеса.

Отмечается, что с момента создания БЭБ бизнес-сообщество поддерживало идею формирования современного аналитически-правоохранительного органа, способного эффективно противодействовать экономической преступности, обеспечивая снижение давления на добропорядочный бизнес и защиту экономических интересов государства.

"Четыре года функционирования БЭБ продемонстрировали глубокое несоответствие между начальной концепцией органа и его фактической деятельностью", - говорится в сообщении.

Основными проблемами называют системную кадровую нестабильность, недостаточную аналитическую способность, преобладание правоохранительного инструментария над превентивным, а также усиление давления на бизнес со стороны других правоохранительных органов.

Учитывая изложенное, призываем:

– обеспечить неукоснительное соблюдение установленных законодательством процедур и сроков во время проведения конкурса на должность директора БЭБ

– сделать невозможным политическое или административное вмешательство в деятельность конкурсной комиссии;

– гарантировать, что новое руководство БЭБ будет избрано на основе прозрачного, независимого и объективного конкурса с участием международных экспертов и с соблюдением принципов открытости и добродетели.

Ранее мы сообщали, сколько ФЛП прекратили деятельность после повышения налогов.

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