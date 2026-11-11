960 кг наркотиков из Румынии: на Буковине разоблачили рекордную контрабанду

Фото: Черновицкая таможня

Черновицкие таможенники совместно с сотрудниками СБУ разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину крупной партии наркотического вещества. В двух автомобилях, прибывших из Румынии, обнаружили 960 кг кратом

Об этом сообщила Черновицкая таможня, передает RegioNews.

Во время тщательного осмотра автомобилей, пересекших границу через таможенный пост "Вадул-Сирет", правоохранители обнаружили запрещенное вещество. Ее пытались скрыть как в салонах машин, так и в грузовых отсеках.

Согласно постановлению Кабинета Министров, кратом внесен в перечень наркотических средств и растений, обращение которых ограничено, в частности, при перемещении через таможенную границу.

По этому факту таможня направила в правоохранительные органы уведомления об уголовном правонарушении по статье 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили преступную организацию, занимавшуюся изготовлением и сбытом метамфетамина. Нарколаборатория была обустроена в частном доме. Оборудование и химические компоненты для производства закупали через Интернет и доверенных лиц.