Фото: полиция

В поселке Вербовое Запорожского района в результате взрыва неизвестного предмета пострадали отец и сын

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел днем 10 ноября. Мужчины 61 и 36 лет нашли на свалке мешки с металлоломом, среди которого были боеприпасы, и принесли их домой.

При попытке разобрать найденные предметы, вероятно, сдетонировал один из боеприпасов.

В результате взрыва старший мужчина получил тяжелые травмы, которые привели к ампутации обеих ног. Младший получил осколочные ранения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и тип боеприпаса, который мог повлечь за собой взрыв.

Напомним, вечером 10 ноября российские войска атаковали один из поселков Запорожского района. Пострадали шесть человек.