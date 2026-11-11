Автопарк на $3,5 млн и подозрения в незаконной добыче: журналисты исследовали бизнес нардепа Вацака

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Компании народного депутата Геннадия Вацака и его родственницы фигурируют в уголовных расследованиях относительно возможной незаконной добычи полезных ископаемых в Винницкой области

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Геннадий Вацак – народный депутат от группы "Доверие" и основатель одноименного кондитерского бизнеса. В его декларации указаны, в частности, Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga и Maserati Quattroporte. Однако журналисты выяснили, что еще несколько дорогих автомобилей оформлены на компании и людей из окружающих.

В частности, на кондитерский дом Вацак зарегистрированы Rolls-Royce Ghost 2022 года и Lamborghini Urus 2021 года. Aston Martin DBS Superleggera, на котором нардеп получил штраф за превышение скорости, оформлен на женщину, которую подписывают абоненты как администратор магазинов "Вацак".

Также журналисты нашли Bentley Continental GT и Maserati Levante, зарегистрированные на родственников помощника нардепа, а Rolls-Royce Spectre 2024 – на женщину, связанную с зарубежным филиалом кондитерского бизнеса. Общую стоимость обнаруженного автопарка Bihus.Info оценили примерно в 3,5 млн. долларов.

Отдельное внимание расследователи уделили деятельности компаний, связанных с семьей Вацака.

В 2025 году Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении директору кондитерского дома "Вацак" Валерию Твердохлебу в уклонении от уплаты более 29 млн грн налогов. По версии следствия, предприятие продавало продукцию подконтрольным ФЛП по искусственно заниженным ценам. Впоследствии компания возместила средства, а директора освободили от уголовной ответственности по предусмотренным законом основаниям.

Журналисты также проверили, как работают магазины сети. В ходе эксперимента они приобрели продукцию в одном из магазинов в Киеве. Согласно фискальному чеку, продавцом была ФЛП Ольга Аликсийчук. В то же время в сервисе Getcontact ее номер телефона фигурирует среди контактов бухгалтера компаний, связанных с нардепом. Это, по мнению журналистов, ставит под вопрос реальную независимость ФЛП по состоянию на данный момент.

Еще одно направление расследования касается добычи полезных ископаемых. Самому Вацаку принадлежит ООО "Производственный комплекс "Камелот"", а его родственнице Евдокии Вацак – ООО "Дробильно-сортировочный комплекс "Ланселот"". Обе компании получали специальные разрешения на использование недр в Винницкой области.

Bihus.Info исследовали пять участков, связанных с этими предприятиями. По меньшей мере, четыре из них фигурировали в уголовных производствах.

Наибольший эпизод касается Могилев-Подольского участка песчаника. В 2020 году "Камелот" получил разрешение на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой. Однако, по версии следствия, предприятие фактически осуществляло промышленную добычу.

В июле 2026 года правоохранители сообщили руководителю компании о подозрении в деле незаконной добычи почти 38 тысяч тонн песчаника. Нанесенный государству ущерб оценил более чем в 337 млн грн.

Кроме того, журналисты обратили внимание на предварительные расследования о возможных нарушениях на Озаринецком и Немийском участках "Камелота".

Вопросы возникли и к деятельности "Ланселота". Компания приобрела право на промышленную добычу на месторождении Озаринцы-2 за 147 тысяч гривен – примерно на 89% дешевле стартовой цены аукциона. Еще одно месторождение предприятия, Немийско-Юрковецкое, получило оговорку Минокружения из-за близости к ландшафтному заказнику "Грабарковский".

Несмотря на многочисленные вопросы деятельности предприятий, в Госгеонадрах сообщили журналистам, что в течение 2019-2026 годов проверок этих недропользователей не проводили.

Bihus.Info обратились за комментариями к Геннадию Вацаку и компании "Камелот", однако на момент публикации ответов не получили.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info связывали, что у семьи нового министра по делам ветеранов Виталия Кима могут быть активы, не указанные в его декларации. СМИ обратили внимание на квартиру площадью более 100 квадратных метров и паркоместо в киевском ЖК "Новопечерские липки". Летом 2025 года их приобрела компания жены Кима "Медиа Группа".