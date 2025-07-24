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В столице Марьяна Безуглая пришла на митинг против скандального законопроекта о НАБУ и САП. При этом сама депутат подписывала этот документ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Марианна Безугла, которая голосовала за законопроект о НАБУ и САП, пришла на митинг в столице, где люди протестовали против этого документа. На видео в соцсетях можно услышать, как люди восклицали ей: "Составь мандат".

Также появилось видео, где Марьяна Безугла общалась с одной из протестующих.

"Я пришла сюда потому, что считаю, что закон правильный. Я хотела поговорить с людьми", – объяснила Безугла свою мотивацию.

Напомним, ограничивающий НАБУ и САП законопроект №12414 народные депутаты поддержали 22 июля. В ведомствах заявляли, что принятие такого документа может фактически разрушить в государстве антикоррупционную инфраструктуру.

Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.

24 июля в Киеве и других городах продолжились митинги за вето на скандальный законопроект.