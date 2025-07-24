Депутат Марьяна Безуглая пришла на протест в Киеве: как ее встретили митингующие
В столице Марьяна Безуглая пришла на митинг против скандального законопроекта о НАБУ и САП. При этом сама депутат подписывала этот документ
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Марианна Безугла, которая голосовала за законопроект о НАБУ и САП, пришла на митинг в столице, где люди протестовали против этого документа. На видео в соцсетях можно услышать, как люди восклицали ей: "Составь мандат".
Также появилось видео, где Марьяна Безугла общалась с одной из протестующих.
"Я пришла сюда потому, что считаю, что закон правильный. Я хотела поговорить с людьми", – объяснила Безугла свою мотивацию.
Напомним, ограничивающий НАБУ и САП законопроект №12414 народные депутаты поддержали 22 июля. В ведомствах заявляли, что принятие такого документа может фактически разрушить в государстве антикоррупционную инфраструктуру.
Уже 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон, усиливающий НАБУ и САП. Документ является ответом на принятие Верховной радой закона №12414, вызвавшего критику со стороны антикоррупционного сообщества и Евросоюза.
24 июля в Киеве и других городах продолжились митинги за вето на скандальный законопроект.