Генпрокурор Кравченко не против протестов в поддержку НАБУ и САП

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не против акций протеста против закона по НАБУ и САП, но если это не нарушает закон

Об этом чиновник сообщил на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком, сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Генеральный прокурор прокомментировал для СМИ свое отношение к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП.

"Если не нарушается закон, почему бы и нет", - ответил на вопрос журналиста Руслан Кравченко .

Напомним, 22 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы генпрокурору и "обнуляющий" НАБУ и САП.

В то же время, Конституционный Суд Украины может признать неконституционным скандальный законопроект №12414.

Скандал вокруг НАБУ и САП

22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Соответствующее решение приняли 263 депутата. Основную поддержку обеспечили фракции "Слуга народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщина".

Критики закона отмечают, что документ позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

Ранее в НАБУ и САП заявляли, что в случае принятия такого законопроекта антикоррупционная инфраструктура Украины будет разрушена.

Кроме того, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу последних событий вокруг украинских антикоррупционных органов. Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка заявил, что " обязательства перед ЕС будут выполнены в полной мере".

Украинцы в разных городах начали выходить на митинги против скандального законопроекта. В частности, на акции вышли жители Киева, Одессы, Львова, Днепра.

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