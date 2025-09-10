В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования
В Полтавской области во время строительства фортификаций власти заставляли предприятия отправлять работников работать бесплатно в обмен на бронирование от мобилизации
Как передает RegioNews, об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить критичность в обмен на делегирование своих работников для такого строительства. Те, кто отказывался – не получали брони.
Железняк отмечает, что деньги на работы списывались на совсем других людей.
Напомним, в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Полтавской области.
