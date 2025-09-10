16:52  10 сентября
Депутата из Закарпатья подозревают в незаконной торговле сигаретами
15:33  10 сентября
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 21:59

В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования

10 сентября 2025, 21:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области во время строительства фортификаций власти заставляли предприятия отправлять работников работать бесплатно в обмен на бронирование от мобилизации

Как передает RegioNews, об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить критичность в обмен на делегирование своих работников для такого строительства. Те, кто отказывался – не получали брони.

Железняк отмечает, что деньги на работы списывались на совсем других людей.

Напомним, в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Полтавской области.

