В Полтавской области люди бесплатно строили фортификации ради бронирования

иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавской области во время строительства фортификаций власти заставляли предприятия отправлять работников работать бесплатно в обмен на бронирование от мобилизации

Как передает RegioNews, об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить критичность в обмен на делегирование своих работников для такого строительства. Те, кто отказывался – не получали брони.

Железняк отмечает, что деньги на работы списывались на совсем других людей.

Напомним, в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро начинает расследование по факту возможной коррупционной схемы использования средств на строительство фортификаций в Полтавской области.