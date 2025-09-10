На Полтавщині люди безкоштовно будували фортифікації заради бронювання
У Полтавській області під час будівництва фортифікацій влада змушувала підприємства відправляти працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації
Як передає RegioNews, про це заявив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, низка приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Ті хто відмовлявся – не отримували броні.
Железняк зазначає, що гроші на роботи списувалися на зовсім інших людей.
Нагадаємо, на початку вересня Національне антикорупційне бюро починає розслідування за фактом можливої корупційної схеми щодо використання коштів на будівництво фортифікацій у Полтавській області.
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смертіВсі новини »
10 вересня 2025, 13:15На Полтавщині поліція розслідує бійку між підлітками: один потрапив до лікарні
10 вересня 2025, 11:38Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Репер OTOY готується стати батьком і вже обрав імена для дітей
10 вересня 2025, 23:50Поліція попереджає про обмеження руху у Києві 11 вересня
10 вересня 2025, 23:15Один із російських дронів упав на територію військової бази у Польщі
10 вересня 2025, 22:51Зеленський про дрони в Польщі та реакцію світових лідерів
10 вересня 2025, 22:48У США здійснили замах на відомого прихильника Трампа, який виступав за завершення війни в Україні
10 вересня 2025, 22:33Україна за рік експортувала понад півмільйона тонн цукру
10 вересня 2025, 22:30Стали відомі мотиви убивства двох старшокласників на Вінниччині
10 вересня 2025, 22:24Без прав і напідпитку: у Києві 18-річний керманич влетів в електроопору
10 вересня 2025, 22:15Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари
10 вересня 2025, 21:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі блоги »