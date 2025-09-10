На Полтавщині люди безкоштовно будували фортифікації заради бронювання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавській області під час будівництва фортифікацій влада змушувала підприємства відправляти працівників працювати безкоштовно в обмін на бронювання від мобілізації

Як передає RegioNews, про це заявив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, низка приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Ті хто відмовлявся – не отримували броні.

Железняк зазначає, що гроші на роботи списувалися на зовсім інших людей.

Нагадаємо, на початку вересня Національне антикорупційне бюро починає розслідування за фактом можливої корупційної схеми щодо використання коштів на будівництво фортифікацій у Полтавській області.