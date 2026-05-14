14 мая 2026, 07:29

ВАКС объявит решение о мере пресечения Ермаку 14 мая

Сегодня, 14 мая, Высший антикоррупционный суд объявит решение о мере пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Оглашение решения ожидается в 9:00.

ВАКС еще 12 мая приступил к рассмотрению ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Ермаку по делу о легализации 460 миллионов гривен, связанной с элитным строительством под Киевом.

Сторона обвинения просила суд взять экс-руководителя под стражу с альтернативой внесения залога в размере 180 миллионов гривен. Прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что у Ермака достаточно ресурсов для возможного укрывательства как в Украине, так и за рубежом. По данным прокуратуры, сейчас он имеет четыре дипломатических паспорта, новейший из которых действует до 2030 года.

Сам Андрей Ермак отвергает обвинения и называет их необоснованными. Во время заседания 13 мая он заявил журналистам, что у него нет средств для внесения залога в таком размере.

"У меня точно нет таких денег, у меня только то, что зафиксировано в моей декларации", – сказал экспредседатель ОП.

Защита Ермака просила суд избрать более мягкую меру пресечения в виде залога в пределах, предусмотренных законом, а также не ограничивать его передвижение по территории Украины, поскольку это может повлиять на его адвокатскую деятельность.

Напомним, ранее Ермак прокомментировал первое судебное заседание по делу, в рамках которого ему сообщили о подозрении. Он отметил, что более 30 лет адвокатского стажа и планирует защищать свои права исключительно в рамках украинского законодательства.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия, которые касались бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Адвокат бывшего главы ОПУ Игорь Фомин в эфире "Суспильного" отрицал причастность Ермака к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Он считает, что "эта вся ситуация является спровоцированным этим публичным давлением".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

