14 травня 2026, 07:29

ВАКС оголосить рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку 14 травня

Сьогодні, 14 травня, Вищий антикорупційний суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку

Про це інформує "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Оголошення рішення очікується о 9:00.

ВАКС ще 12 травня розпочав розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу Єрмаку у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень, пов’язаної з елітним будівництвом під Києвом.

Сторона обвинувачення просить суд взяти екскерівника ОП під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 180 мільйонів гривень. Прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що Єрмак має достатньо ресурсів для можливого переховування як в Україні, так і за кордоном. За даними прокуратури, наразі він має чотири дипломатичні паспорти, найновіший із яких чинний до 2030 року.

Сам Андрій Єрмак відкидає звинувачення та називає їх необґрунтованими. Під час засідання 13 травня він заявив журналістам, що не має коштів для внесення застави в такому розмірі.

"У мене точно немає таких грошей, в мене є тільки те, що зафіксовано в моїй декларації", – сказав ексголова ОП.

Захист Єрмака просив суд обрати більш м’який запобіжний захід у вигляді застави в межах, передбачених законом, а також не обмежувати його пересування територією України, оскільки це може вплинути на його адвокатську діяльність.

Нагадаємо, раніше Єрмак прокоментував перше судове засідання у справі, в межах якої йому повідомили про підозру. Він наголосив, що має понад 30 років адвокатського стажу та планує захищати свої права виключно в межах українського законодавства.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які стосувалися колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Адвокат колишнього очільника ОПУ Ігор Фомін в ефірі "Суспільного" заперечив причетність Єрмака до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Він вважає, що "ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

