07:36  14 мая
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
07:47  14 мая
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
23:40  13 мая
Певица Елена Тополя откровенно рассказала, почему не хочет ехать на Евровидение
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 07:01

Удар по Киеву: один человек погиб, еще 16 пострадали, продолжаются спасательные работы

14 мая 2026, 07:01
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев, в результате чего повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным главы ГМВА Тимура Ткаченко, по состоянию на данный момент известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. К сожалению, один человек погиб.

Мэра столицы Виталий Кличко добавил, что 9 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города, еще двум людям помощь оказали амбулаторно.

Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.

Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара обрушились конструкции здания. Чрезвычайники спасли 10 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами. Также в районе зафиксировано падение обломков на территорию автозаправочной станции.

В Соломенском районе из-за атаки возник пожар припаркованного автомобиля.

В Голосеевском районе обломки были обнаружены на проезжей части, а в Святошинском – на открытой территории.

В Оболонском районе обломки упали на территорию паркинга и бизнес-центра, повредив трехэтажное здание. По другому адресу обломки повредили квартиру на 12 этаже жилого дома и попали в 25-этажную недостройку. Известно о травмированных.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома, пострадал по меньшей мере один человек. Также зафиксировано попадание беспилотника в пятиэтажку и повреждение частного жилого дома. В другой локации вспыхнули гаражи и припаркованный автомобиль.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты терроризируют Украину с 13 мая.В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк, Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую область, где БпЛА попал в жилой дом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев атака разрушения российская армия гражданские многоквартирный дом спасательные работы
Россия атаковала объекты Нафтогаза в Харьковской и Житомирской областях
13 мая 2026, 22:38
Атака на маршрутку в Херсоне: пострадавших стало больше
13 мая 2026, 14:35
Россияне атаковали Луцк: в центре города взрывы, есть попадания
13 мая 2026, 14:16
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Ночная комбинированная атака на Полтавщину: повреждены предприятия и дома
14 мая 2026, 08:39
На Киевщине возросло количество пострадавших до семи, среди них – ребенок
14 мая 2026, 08:27
На Черниговщине из-за атаки на энергообъект без света остались более 30 тысяч абонентов
14 мая 2026, 08:26
Основное направление удара – Киев: РФ ночью атаковала Украину 56 ракетами и 675 БПЛА
14 мая 2026, 08:09
Политика и мистика: кто действительно влияет на решение элит
14 мая 2026, 08:08
Россияне ударили по двум районам Днепропетровщины: повреждены частные дома
14 мая 2026, 07:58
Венгрия вызвала российского посла из-за удара РФ по Закарпатью
14 мая 2026, 07:53
Несколько волн дронов: Одесса пережила очередную ночную атаку
14 мая 2026, 07:47
Ракетно-дроновый удар по Киевщине: повреждения в шести районах, есть пострадавшие
14 мая 2026, 07:36
ВАКС объявит решение о мере пресечения Ермаку 14 мая
14 мая 2026, 07:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Все блоги »