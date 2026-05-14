Удар по Киеву: один человек погиб, еще 16 пострадали, продолжаются спасательные работы

Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 14 мая российские войска совершили массированную атаку на Киев, в результате чего повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в нескольких районах столицы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным главы ГМВА Тимура Ткаченко, по состоянию на данный момент известно, что в результате атаки пострадали 16 человек. К сожалению, один человек погиб.

Мэра столицы Виталий Кличко добавил, что 9 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города, еще двум людям помощь оказали амбулаторно.

Спасатели и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия обстрелов и оказывать помощь пострадавшим.

Наибольшие разрушения получил Дарницкий район, где произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара обрушились конструкции здания. Чрезвычайники спасли 10 человек, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами. Также в районе зафиксировано падение обломков на территорию автозаправочной станции.

В Соломенском районе из-за атаки возник пожар припаркованного автомобиля.

В Голосеевском районе обломки были обнаружены на проезжей части, а в Святошинском – на открытой территории.

В Оболонском районе обломки упали на территорию паркинга и бизнес-центра, повредив трехэтажное здание. По другому адресу обломки повредили квартиру на 12 этаже жилого дома и попали в 25-этажную недостройку. Известно о травмированных.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома, пострадал по меньшей мере один человек. Также зафиксировано попадание беспилотника в пятиэтажку и повреждение частного жилого дома. В другой локации вспыхнули гаражи и припаркованный автомобиль.

Воздушная тревога в столице продолжается. Жителей призывают не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты терроризируют Украину с 13 мая.В первой волне удара враг применил большое количество беспилотников. Россияне атаковали Луцк, Ковель, Коломыю, Закарпатье, Прикарпатье, Хмельницкую и Ровенскую область, где БпЛА попал в жилой дом.